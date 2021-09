Schaprode

Das deutsche Drama „Das Vorspiel“ wird in der Filmreihe „Starke Stücke – Berührt und diskutiert“ am kommenden Donnerstag, 23. September, in der Kirche Schaprode gezeigt. Der Film, der um 19 Uhr beginnt, erzählt von einer überehrgeizigen Geigenlehrerin an einem Musikgymnasium. „Anschließend können die Besucher miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Pastor Dr. Martin Holz von der Kirchengemeinde.

Am Ausgang bitten die Veranstalter um eine Spende, mit der diese Filmreihe finanziell unterstützt wird. Alle Gäste sind zudem gebeten, die aktuell gültigen Hinweise zu den hygienischen Anforderungen und dem erforderlichen Mindestabstand aufgrund der Corona-Pandemie zu beachten.

Psychologisches Drama

Zum Film: Es ist ein psychologisches Drama um eine überehrgeizige Geigenlehrerin. Als Geigenlehrerin hat Anna Bronsky (Nina Hoss) ein Auge für junge Talente. An ihrem Musikgymnasium verschafft sie somit dem Schüler Alexander einen Platz an der renommierten Schule, den ihre Kollegen dem Jungen verwehrt hätten. Mit Ehrgeiz fordert sie den Jungen. Um die Zwischenprüfung zu bestehen, verlangt es nach Perfektion in den schwierigsten Stücken. Dabei vernachlässigt Anna zusehends ihre eigene Familie rund um ihren Ehemann Philippe und den gemeinsamen Sohn Jonas.

Die Lage spitzt sich sogar weiter zu, als sie Alexander in ihr Zuhause einlädt und ihr Schüler in den Wettstreit mit ihrem Sohn tritt. Während sich ihr Ehemann von ihr zurückzieht, findet Anna zwischenmenschliche Nähe in einer Affäre mit ihrem Kollegen Christian. Dieser überredet sie im Quintett mitzuspielen. Als sie jedoch als Geigerin versagt, muss ihr Schüler Alexander noch mehr aus sich herauskitzeln. Am Tag der Zwischenprüfung geschieht schließlich ein folgenschwerer Unfall.

46 Kinoabende

Zum zehnten Mal bringt die Reihe „Starke Stücke – Berührt und diskutiert“ landesweit emotional berührende und kontroverse Filme auf die Leinwand und ins offene Gespräch. In der Jubiläumssaison laden die beiden evangelischen Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern und ihre Partner landesweit zu insgesamt 46 Kinoabenden vor allem in Dorfkirchen und Pfarrscheunen ein.

Veranstalter der Kino-Gesprächsreihe ist der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg, der dafür unter anderem mit dem Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, beteiligten Kirchengemeinden und dem Projekt „Kirche stärkt Demokratie“ kooperiert.

