Putbus

Die Untersuchungen im Putbusser Schlosspark sehen auf den ersten Blick unspektakulär aus, könnten aber völlig neue Erkenntnisse über die Bausubstanz im Untergrund liefern. Wissenschaftler des Ludwig Boltzmann-Instituts in Wien sind hier mit einem Radargerät unterwegs, welches auf den ersten Blick an einen gelben Rasenmäher erinnert. Es sendet unschädliche Wellen in den Untergrund, anhand der jeweils unterschiedlichen Reflektion kann man im Anschluss 3D-Modelle der noch im Boden vorhandenen Bausubstanz erstellen und grafisch darstellen.

Die Untersuchung in Putbus wurde durch das „Herrenhauszentrum des Ostseeraumes“ unter Leitung von Projektleiter Prof. Kilian Heck initialisiert, einer an die Universität in Greifswald angeschlossenen Einrichtung, die vor einer echten Mammutaufgabe steht. Ziel ist es, in den kommenden Jahren eine datenbankgestützte Erfassung der Herrenhäuser im gesamten Ostseeraum durchzuführen.

OZ-Umfrage: Sollte das Putbusser Schloss wieder aufgebaut werden?

„Wir schätzen die Zahl auf 10 000 bis 15 000. Von denen wollen wir mindestens einige Informationen über Standort und Zustand“, sagt der Kunsthistoriker Torsten Veit. „Zunächst werden wir rund 20 davon auswählen und sie detailliert untersuchen.“

Was ist Schloss – was Herrenhaus?

Der Schlossplatz von Putbus dient dabei quasi als Testlauf für die Methodik. „Wir möchten sehen, was für Ergebnisse eine solche Bodenradaruntersuchung bietet und wo man sie einsetzen kann“, so Veit. Man wisse, dass hier etwas im Boden sei, daher sei der Standort dafür geeignet. Als „Schloss“ fällt Putbus nicht primär in den Fokus der Wissenschaftler, es geht zunächst um Herrenhäuser.

Aber wo liegt eigentlich der Unterschied? „Ein Schloss muss per Definition vom Reichsadel bewohnt worden sein“, so Veit. „Herrenhäuser sind dem Landadel zuzurechnen. Für den Betrachter muss das keinen Unterschied bedeuten, auch Herrenhäuser waren je nach Repräsentationsbedürfnis der Bewohner sehr prächtig.“ Die Definition sei übrigens von Land zu Land verschieden.

Lars Hvinden-Haug vor dem Herrenhaus Udars Quelle: Uwe Driest

Virtuelle Forschungsumgebung kann mehr als Datenbank

Erste Aufnahmen hätten beispielsweise bereits im Schloss Broock stattgefunden, die Auswahl der zwanzig Standorte im Ostseeraum für eine detaillierte Untersuchung sei aber noch nicht abgeschlossen, auch Udars bei Trent sei noch in der Auswahl.

Die Ergebnisse der Forschungen sollen übrigens in einer sogenannten virtuellen Forschungsumgebung inventarisiert werden, die weit über die klassische Datenbank hinausgeht. „Man kann heute enorm viel virtuell darstellen, etwa über 3D-Modelle, die sich aus vielen Einzelaufnahmen errechnen lassen“, so Veit. „Dazu werden wir Verknüpfungen der einzelnen Informationen erstellen, beispielsweise über Architekten oder Materialien, die dann für uns neue Erkenntnisse geben.“

In einem weiteren Schritt soll die Forschungsumgebung auch geöffnet werden, also ermöglichen, dass auch interessierte Laien sich zum Beispiel mit Aufnahmen beteiligen oder im Rahmen von Citizen-Science, also der wissenschaftlichen Mitarbeit, in die Arbeit eingebunden werden. Das Land wird für das Herrenhauszentrum in den kommenden drei Jahren Mittel in Höhe von insgesamt 1,3 Millionen Euro bereitstellen.

Von Anne Ziebarth