Startschuss für Seniorenwohnkomplex in Binz

Binz

Auf dem sogenannten MZO-Gelände im Ostseebad Binz entsteht in den nächsten zwei Jahren ein Wohnkomplex für Senioren mit 70 bis 75 Wohneinheiten. Das barrierefreie Wohnprojekt hat eine Gesamtfläche von 9200 Quadratmetern. Bauherr ist die SGI Development GmbH, die bis 2020 auf der Fläche gegenüber der Grundschule Binz den Gebäudekomplex errichten wird. In diesen sollen einmal Senioren einziehen, denen kleine und mittlere Wohnungen zur Verfügung stehen. Bei Bedarf können die Mieter Leistungen eines Pflegedienstes in Anspruch nehmen. Am Freitag erfolgte für das Vorhaben der symbolische Spatenstich.

Entwürfe auf Bedürfnisse der Gemeinde umgestellt

Im Sommer 2017 hatte die Gemeinde Binz, der das 5000 Quadratmeter große Grundstück gehört, zu einem Interessenbekundungsverfahren aufgerufen. Die SGI Development GmbH aus Berlin, die auf Pflegeimmobilien spezialisiert ist, erhielt nach dem zweistufigen Verfahren den Zuschlag und habe bereits einen Betreiber für das Objekt an der Hand, informierte Bauamtsleiterin Romy Guruz und lobt die gute Zusammenarbeit. „Die Gemeinde hatte sehr hohe Ansprüche. Das Unternehmen hat die Entwürfe auf unsere Bedürfnisse umgestellt“, so Guruz. Derzeit werde der Verkauf des Grundstückes abgewickelt.

Nach dem Bau der Grundschule im Jahr 2000 und der Ein-Feld-Turnhalle vor drei Jahren ist das neue Projekt nun das dritte, das auf dem MZO-Gelände zwischen Binz und Prora umgesetzt wird. Ein weiteres Vorhaben wurde bereits angeschoben. So würden derzeit die Ausschreibungen für das Projekt Mehrgenerationen-Wohnen laufen, so Guruz. Nach den erfolgten Gebotsabgaben können nun bis März die Entwürfe eingereicht werden. Es gebe mehrere Bewerber.

Mehrgeschosser, Townhäuser und Villen

Dieses Wohnprojekt beinhaltet keinen sozialen Wohnungsbau. Ausgeschlossen sind touristische Betten in Größenordnungen. Denn auf dem gesamten MZO-Areal soll nach dem Willen der Gemeinde der Fokus auf einer gemeindlichen und touristischen Infrastruktur liegen.

Der Wohnungsbau für mehrere Generationen soll dabei nach einem bestimmten Muster gestrickt werden: In der ersten Reihe zur Proraer Allee hin entstehen Mehrgeschosser für Senioren, in der zweiten Reihe werden sogenannte Townhäuser errichtet. Diese werden mit individuellen Fassaden gestaltet sein. In der dritten Reihe in Strandnähe sind Villen mit Ferienwohnungseinheiten vorgesehen. Die Gemeinde will und muss mit dem Verkauf der Grundstücke auch Geld verdienen.

350 Stellflächen auf dem Parkdeck

Im nächsten Jahr soll auf dem MZO-Areal zudem ein Parkdeck mit 350 Stellplätzen gebaut werden, das vor allem Strandbesucher nutzen können. Bauherr und Betreiber wird die Gemeinde Binz sein. Weiterhin werden drei neue Erschließungsstraßen angelegt. Geplant ist auch, die Zufahrt von der Landesstraße 29 über den Knotenpunkt Dünenpark neu zu strukturieren und zu optimieren.

Viele Jahre hatte die Gemeinde über Nutzungsvarianten auf dem Gelände des ehemaligen Mehrzweckobjektes (MZO) debattiert. Ideen für das rund 55 000 Quadratmeter große gemeindeeigene Grundstück gab es viele: eine innen liegende Marina, ein Schulzentrum, eine Ostsee-Universität, bezahlbarer Wohnraum für Binzer, ein Sport- und Freizeitzentrum.

Das Gelände hatte die Gemeinde vor vielen Jahren vom Bund verbilligt gekauft mit der Maßgabe, es infrastrukturell zu entwickeln. Weil dies nicht geschehen war, musste die Kommune den Ausgleich zum eigentlichen Grundstückswert nachzahlen. Dafür hatte Binz seinerzeit einen Zwei-Millionen-Euro-Kredit aufgenommen. Seither kann die Gemeinde frei über das Areal verfügen.

Alter Parkplatz verschwindet

Die überwiegende Fläche wurde und wird bisher als Parkplatz genutzt, den die Gemeinde betreibt. Dies wird allerdings nur noch bis zu diesem Sommer so sein. „Die Stellflächen sollen dann durch das Parkhaus abgelöst werden“, kündigt die Bauamtsleiterin an.

Von Gerit Herold