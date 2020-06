Startsignal für Edeka-Markt in Altenkirchen

Altenkirchen

Nach dem Schock über den Wegfall der Beratungsstelle der VR-Bank in Altenkirchen gibt es für den Ort auch gute Neuigkeiten. Am Ortseingang entsteht der lang ersehnte Edeka-Markt. Zwischenzeitlich sah es nämlich nicht danach aus, als wenn auf der Halbinsel Wittow eine neue Einkaufsgelegenheit für die Einwohner geschaffen wird. Denn im vergangenen Jahr hatte ein Bauträger die Segel gestrichen. Stillstand drohte bei diesem Projekt.

Der neue Bauträger stellte sich in der Gemeinde vor, die Kommunalpolitiker ebneten den Weg durch das Beschließen der dafür nötigen Lage- und B-Pläne. Der Hauptausschuss gab schließlich seine Empfehlung für die endgültige Beschlussfassung. „Was erfreulich ist, dass die Ansiedlung des Edeka-Marktes nun doch noch ernsthaft betrieben wird. Wir hatten seinerzeit mit dem ersten Bauträger Probleme, der uns immer wieder vertröstet hat“, sagt Bürgermeisterin Jutta Sill.

Die Firma Harms & Harms NBL Verwaltungsgesellschaft im niedersächsischen Zeven übernahm und geht als zweiter beauftragter Bauträger den Bau des Marktes nun erneut an.

Baubeginn im kommenden Frühjahr

Für einen zügigen Beginn warb die Bürgermeisterin in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter um Zustimmung, damit der Bebauungsplan Nr. 7 „Ortszentrum“ geändert werden kann. Es habe in diesem Jahr schon Gespräche mit dem Amt für Raumordnung und Landesplanung gegeben.

„Vorabsprachen sind bereits getroffen worden. Wenn wir heute die Beschlüsse dafür auf dem Weg bringen, können wir dafür sorgen, dass zügig an dem Projekt gearbeitet und der Plan ausgelegt werden kann. Somit könnte im kommenden Frühjahr Baubeginn sein“, sagt sie. Die Gemeindevertreter folgten und gaben einstimmig ihr Ja für diesen Supermarkt.

Edeka soll hinter Netto entstehen

Konkret soll es so aussehen, dass Edeka hinter dem Netto-Markt entsteht. Der Markt soll sich im Komplex der bestehenden Geschäfte anpassen. So sollen die Parkplätze in Richtung Kaufhaus Stolz angeordnet werden, der Bereich für die Anlieferung hinter dem Netto-Markt befinden. „Wir hoffen, dass jetzt nicht gekleckert, sondern geklotzt wird. Dann können wir im nächsten Jahr entspannter einkaufen gehen“, so Jutta Sill.

Auf der Fläche hinter dem Netto-Markt entsteht die neue Einkaufsmöglichkeit in Altenkirchen. Quelle: Mathias Otto

Nach Gesprächen mit dem Bauträger soll sogar schon von einer Eröffnung zur kommenden Saison die Rede sein. „So schnell geht es nicht. Die Chinesen schaffen es, innerhalb kürzester Zeit, ein Krankenhaus zu errichten. Das wird in Deutschland in dieser Schnelle nicht möglich sein“, sagt Jutta Sill.

Dazu gebe es hierzulande einen geregelten Verfahrensweg für eine B-Plan-Genehmigung. „Wenn das Büro den Plan jetzt erarbeitet auf dieser Grundlage, dann muss er acht Wochen lang ausliegen.“

Alle Träger öffentlicher Belange können in dieser Zeit zum Bauprojekt Stellung nehmen. Danach muss ein Abwägungsbeschluss gefasst werden. „Da gibt es eine lange Zeitschiene, bevor es losgehen kann. Deshalb ist ein Baubeginn im Frühjahr kommenden Jahres realistisch.“

Fahrt nach Sagard fällt weg

Die Einwohner sind hellauf begeistert über diese Nachricht. Denn für sie stellte sich die bisherige Situation schwer da, wenn in der Saison Einheimische und Urlauber in dem bereits bestehenden Markt einkaufen gehen. „Im Sommer ist es ein Katastrophe, im Netto-Markt einkaufen zu gehen. Dadurch, dass die Leute vom Camping- und Caravanplatz sich hier auch mit Lebensmitteln versorgen, kommt es regelmäßig vor, dass die Regale leer sind“, sagt Einwohnerin Corinna Schaak.

Außerdem sei der Laden ständig überfüllt. Ein Edeka-Markt würde demnach bringt frischen Wind in den Ort bringen. „Junge Familien müssten dann auch nicht nach Sagard fahren, um etwa eine größere Auswahl an Windeln oder Babynahrung zu bekommen“, sagt sie.

Auch für Martin Mitschker, der in direkter Nachbarschaft zusammen mit seiner Frau Peggy die Altenpflege „Windland“ betreibt, bedeutet ein zusätzlicher Markt Entlastung. „“Wenn im Sommer die Gäste vom Strand zurückkommen, ist ein Einkaufen am späten Nachmittag nur mit viel Stress verbunden. Und da wir hier regelmäßig einkaufen gehen, freuen wir uns über den weiteren Markt“, sagt er.

Pfarrer Christian Ohm geht aktuell nur ganz früh oder ganz spät am Abend in Altenkirchen einkaufen. „Ansonsten ist der Markt regelmäßig voll. Aber klar, wir haben viele Urlauber hier, die wollen auch versorgt werden. Ein zusätzlicher Edeka-Markt bringt Entlastung und Flexibilität beim Einkaufen“, sagt er.

Von Mathias Otto