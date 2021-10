Bergen

„Wo bleibt die Zeit?“, fragt das Statistische Landesamt und sucht Haushalte, die sich an einer bundesweiten Befragung im kommenden Jahr beteiligen. Die soll Erkenntnisse darüber liefern, wie viel Zeit die Menschen in Deutschland für verschiedene Lebensbereiche verwenden. Alle Teilnehmer im Alter ab zehn Jahren erfassen an drei Tagen ihre vollständigen Tagesabläufe in einem Tagebuch – von Erwerbsarbeit oder Schule über Hobbies, Mediennutzung, Wegezeiten mit Auto, Bus, Bahn oder zu Fuß bis zu Einkaufen, Kinderbetreuung und ehrenamtlichen Tätigkeiten. Hätte der Montag bereits mitgezählt, wäre die Statistik bestimmt ganz schön verfälscht worden. Ab etwa 18 Uhr ging bei Facebook, Instagram und WhatsApp nichts mehr und die weltweit rund 3,5 Milliarden Nutzer konnten weder Selfies posten noch ihre Mitmenschen mit der eigenen mehr oder minder qualifizierten Meinung konfrontieren. Das habe die Welt gleich ein wenig besser gemacht, twitterte der Satiriker Jan Böhmermann. Damit dürfte er sich auf die Whistleblowerin Frances Haugen bezogen haben, die meint, Facebook-Logarithmen trügen dazu bei, die Gesellschaft zu spalten.

Von Uwe Driest