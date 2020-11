Der Nikolaus in Sassnitz wird dieses Jahr nicht mit dem Schiff kommen, die Kinder werden nicht auf seinem Schoß sitzen. Aber einen gefüllten Stiefel bekommen sie trotzdem – wenn sie denn eine Laterne vors Haus stellen.

Das Nikolausbüro in Sassnitz wird trotz der coronabedingten Beschränkungen im Advent 2020 öffnen. Den Nikolaus selbst werden die Jasmunder Kinder in diesem Jahr aber nur in einem Video sehen können. Quelle: Peter Lehmann