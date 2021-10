Stralsund

Das war einfach Pech. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die mehrfach verschobenen Bauarbeiten an der Signalanlage der neuen Rügenbrücke beginnen sollten, kommt es auf der Umleitungsstrecke schon nach wenigen Minuten zum Unfall – und damit zur Vollsperrung. Für Stunden ging nichts mehr von und nach Rügen.

Pendler kamen noch gut durch

Die Pendler sind morgens noch gut über die Ausweichstrecke nach Stralsund oder Richtung Rügen gekommen. Doch ab 10 Uhr stand der Verkehr still, für drei Stunden war Rügen von der Umwelt abgeschnitten. Und dafür sorgte nicht nur der Unfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Als die Rettungskräfte gerade die Unglücksstelle verlassen hatten, blieb auch noch ein anderes Fahrzeug liegen - also wieder Stillstand auf dem Rügendamm.

Gut, dass sich die Verantwortlichen dazu durchgerungen hatten, die Bauarbeiten zu unterbrechen und die Rügenbrücke wieder zu öffnen. So konnte der Verkehr über Mittag über beide Brücken abfließen. Nach drei Stunden war der Spuk vorbei und die Mitarbeiter des Siemens-Nachfolgers Yunek konnten ihre Arbeit auf der Rügenbrücke fortsetzen.

