Binz

Stefan Schulz arbeitet seit Januar 2020 beim Binzer Hundebedarfsgeschäft „Dogstyler“. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Die Kommunikation mit den Kunden und die Individualität ihrer jeweiligen Vierbeiner ist richtig spannend“, erklärt der gebürtige Stralsunder. Aufgewachsen ist der 35-Jährige auf dem Festland, lernte Restaurantfachmann und Koch und war in verschiedenen Häusern tätig.

Der Liebe wegen nach Rügen

Vor 14 Jahren kam er der Liebe und der Arbeit wegen nach Binz und arbeitete im Braugasthaus „Zum alten Fritz“, dem heutigen „Dolden Mädel“ und später im „Heimathafen“ in den KdF-Blöcken.

Nach Jahren in der Gastronomie fand Stefan Schulz es an der Zeit für eine Neuorientierung – so bewarb sich der Hundefreund beim noblen „Dogstyler“ und wurde als Store-Manager angestellt. Er lebt mit der Lebensgefährtin, dem 13-jährigen Sohn und Hund „Zeus“ in Sellin. „Die Nähe zur Natur hat mich gleich begeistert, als ich nach Rügen kam – wir leben gern hier“, verrät er.

Von Christa Driest