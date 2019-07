Rügen/Rust

Die Insel Rügen steht am Sonntag ab 10 Uhr im Ersten im Mittelpunkt der TV-Show „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross als Moderator. Beim „Deutschland-Bingo“ war per Dartpfeilwurf auf die Deutschlandkarte entschieden worden, welcher Ort sich diesmal in der Sendung vorstellen darf, „und in der vergangenen Woche traf Landwirtin Veronika Riepl-Bauer aus Schellerten ins Blaue: Den Greifswalder Bodden direkt vor Rügens Küste“, heißt es in der Ankündigung des die Sendung produzierenden SWR.

„Es tritt Roberto Brandt, einer der letzten Berufsfischer der Insel, die weite Reise in den Süden der Bundesrepublik an, um dem Publikum den Fischfang auf Rügen näherzubringen und natürlich spielt auch Rügener Musik: De Mönchguter Fischköpp, eine maritime Folklore-Combo in original Mönchguter Tracht mit Schüttelbüx, Halstuch und Weste, spielen live ,Up Rügen dor feuhl ik mi wohl’ (,Auf Rügen, da fühl ich mich wohl’).“ Mit Hannes und Hans werden zwei weitere Rüganer gezeigt, die seit 1989 als musikalisches Duo unterwegs sind. Die beiden führen die TV-Zuschauer per Video aus der Ferne über die Insel.

Des Weiteren werden Andy Borg, Volxrock, Feldberger, Angelika Milster, Die Paldauer, Oesch’s die Dritten, Michael Morgan, Julia Lindholm und die Regensburger Domspatzen den musikalischen Teil der Sendung bestreiten. Und weiter heißt es in der SWR-Ankündigung: „Für gute Unterhaltung sorgen außerdem Ingolf Lück und das Schwarzwälder Original Frau Wäber mit Opa Stefan. In der ,Sommerhitparade’ duellieren sich die beiden Nachwuchskünstler Alena und Louis Pawellek.“

Die Sendung beginnt unmittelbar nach der „Tagesschau“ um 10.03 Uhr. Ausgestrahlt wird die Show live aus dem Europa-Park in Rust.

Jens-Uwe Berndt