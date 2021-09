Lohme

Nachdem sich eine Frau am Fuß am verletzt hatte, haben Höhenretter der Sassnitzer Feuerwehr sie am Sonnabendabend aus dem Steilhang nahe Lohme geborgen. Wie Wehrführer Marcel Gau am Sonntag informierte, war die Frau mit männlicher Begleitung auf einem Wanderweg rund 300 Meter vom Hafen Lohme entfernt in Richtung Königsstuhl unterwegs und offenbar gestürzt, wobei sie sich am Fuß verletzte.

Die Sassnitzer Wehr war um 19.29 Uhr zum Einsatz alarmiert worden und mit 15 Kräften ausgerückt. Oberhalb des Unfallortes wurden dann an der Kliffkante zwei Kameraden mit einer Korbtrage rund 30 Meter die Steilküste hinab zu der Verletzen abgeseilt worden. Die Patientin sei dann in der Korbtrage und mit Hilfe einer Seilwinde den Hang hinauf gezogen und schließlich dem Rettungsdienst übergeben worden, der sie in das Bergener Krankenhaus brachte.

„Dass extra die Höhenretter kamen, war albern“

Für Norman Helbing war der Einsatzablauf ein Unding. Der Wismarer, dessen Lebensgefährtin sich den Fuß verknackst hatte, habe bereits um 18.07 einen Notruf abgesetzt. Er habe die Leitstelle informiert, dass er vier Mann mit einer Trage am Unglücksort und einen Rettungswagen am Hafen zum Transport benötige. „Die Dame am Telefon war unfähig, den richtigen Notruf rauszugeben und wollte von mir auch keine Koordinaten haben“, meint Helbing.

„Dass extra die Höhenretter kamen, war albern. Der Unfall war auf einem Wanderweg, wir hätten eine Trage gebraucht, um meine Lebensgefährtin die 1000 Meter bis zum Hafen zu bringen. 400 Meter habe ich sie schon allein getragen“, so der Segler. Für ihn sei unverständlich, warum die Hilfe so lange dauerte und daraus ein Großeinsatz wurde.

Einsatz ist für Sassnitzer Wehr optimal gelaufen

Zuerst war die Feuerwehr in Lohme alarmiert worden, die für diesen Bereich zuständig ist und die Einsatzleitung hatte. Die vier Einsatzkräfte hätten allerdings nicht viel ausrichten können, weiß Marcel Gau. Personelle Besetzung und Ausstattung der Wehr seien mager, der Ausbildungsstand für eine Einsatzleitung nicht ausreichend. Eine Trage habe die Feuerwehr nicht. „Nicht jede Wehr kann alle Rettungsmittel vorhalten“, so Gau. Zum Einsatz kam neben einem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber.

Für Marcel Gau ist der Einsatz aus Sicht der Sassnitzer Feuerwehr optimal abgelaufen. „Wir wurden um 19.29 alarmiert und waren um 19.55 Uhr vor Ort. Das ist reell.“ Der Aufwand sei immer etwas höher, wenn es zu einem Einsatz im Küstenbereich komme. Dann sei noch dazugekommen, dass es auch schon dunkel wurde, was nochmals einen Mehraufwand zur Folge hatte.

Knöchel gebrochen, Bänder gerissen

Norman Helbing hätte es lieber gehabt, seine Partnerin wäre nicht den Hang befördert worden, sondern per Trage zum Hafen. Der Knöchel am Fuß sei gebrochen und Bänder gerissen, so dass eine OP vonnöten gewesen sei. Er wolle bei der Leitstelle Beschwerde einlegen.

Die Wanderer, insbesondere die Verunglückte hätten kein festes Schuhwerk angehabt, erinnert sich der Sassnitzer Wehrführer. „Das waren Flip-Flops. Wir erleben es oft, dass Wanderer spärlich bekleidet oder ausgerüstet an der Steilküste unterwegs sind.“

Von Gerit Herold