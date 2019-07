Baabe/Bergen

Sie hatten sich schon verabschiedet. – Mit diesem Satz könnte beinahe jeder Beitrag beginnen, der sich mit Tourankündigungen für Bands aus den 60er oder 70er Jahren befasst. Und so passt er auch für die Stern-Combo Meißen, deren Mitglieder ihren Abschied aus dem Musikgeschäft auch schon vor vielen Monaten verkündete. Aber es gibt sie noch. Und das zum Glück, denn Fans dieser ostdeutschen Rock-Institution werden für jedes Konzert dankbar sein, das die Gruppe noch gibt.

Das nächste steht heute Abend in Baabe an. Im Rahmen ihrer „55 Jahre Stern-Combo Meißen“-Tour ist die Band ab 20 Uhr auf der Kurbühne zu erleben. Und das kostenfrei. 1964 gegründet, ist von der Urbesetzung lediglich Schlagzeuger (heute nur noch Percussions) und Von-Zeit-zu-Zeit-Sänger Martin Schreier dabei. Ansonsten gibt es zwei Rückkehrer aus den 80ern, als sich die Gruppe vom Namenszusatz „Combo“ getrennt hatte: Frank Schirmer (dr) und Axel Schäfer (bg). Sänger – und Keyboarder – Manuel Schmidt, seit 2012 in der Band, hat unter den Fans mittlerweile eine sehr guten Ruf, gelingt es ihm doch, auch die anspruchvollsten Sterne-Nummern mit Perfektion zu intonieren. Und dann ist da noch Sebastian Düwelt. Der tauchte erstmals 2009 in der Gruppe auf.

Gemäß dem Tourmotto kann heute Abend mit den großen Prog- und Art-Rock-Werken der 70er Jahre gerechnet werden, die bei Anhängern der Stern-Combo sehr hoch im Kurs stehen. Erinnert sei da an den DDR-Rock-Meilenstein „Kampf um den Südpol“ oder „Eine Nacht auf dem kahlen Berg“.

Rock-Legende auf Rugardbühne

In etwas mehr als einer Woche kommt die nächste Legende des DDR-Rock nach Bergen: Karat. Die Gruppe ist am Sonnabend, 27. Juli, ab 20 Uhr auf der Rugardbühne zu erleben. Seit 1976 dabei und damit fast Gründungsmitglieder (Karat entstanden 1975) sind Gitarrist Bernd Römer und Schlagzeuger Michael Schwandt. Gelegentlich taucht der einzige Musiker aus Gründungstagen, Ed Swillms, bei ausgesuchten Auftritten auf. Gestandene Mitglieder sind auch Christian Liebig (bg, seit 1986) und Martin Becker (key, seit 1992). Da ist Aushängeschild Claudius Dreilich, der den Sängerposten von seinem verstorbenen Vater Herbert übernahm, mit Einstiegsdatum 2005 geradezu der Benjamin. Karat, die für dieses Jahr eine Akustik-Tour angekündigt haben, werden in Bergen aber noch mit Stromunterstützung rocken.

Jens-Uwe Berndt