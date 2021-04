Ralswiek

Die diesjährigen Störtebeker-Festspiele auf Rügen mussten pandemiebedingt abgesagt werden, damit muss die Insel bereits das zweite Jahr in Folge auf eines der größten touristischen Highlights verzichten. Doch nicht nur alle Störti-Fans und Touristiker machen lange Gesichter. Für die Schauspieler, die bis zuletzt gehofft und gebangt haben, ist es besonders bitter.

Das vergangene Jahr bedeutete für sie in der Regel einen Totalausfall, Hilfen für Soloselbstständige durften zunächst nur für geschäftliche Zwecke ausgegeben werden, nicht für dringende Ausgaben wie Miete oder Lebensmittelkosten.

Bootsmann: „Ich habe mir andere Jobs gesucht“

Auch Thomas Linke ist als Schauspieler in dieser bitteren Situation. Der 55-Jährige ist dem Störtebeker-Publikum seit Jahren in verschiedenen Rollen, unter anderem als Bootsmann, bekannt und hat seine treue Fangemeinde. Zwar wäre er im aktuellen Störti-Stück „Im Angesicht des Wolfes“ nicht mit von der Partie gewesen, aber von Absagen sind ja auch alle Theater betroffen.

Arbeit beim Bäcker, bei der Grundschule und als Wachmann

Gilt also auch für ihn: keine Bühne – keine Arbeit? Mitnichten! „Ich will niemandem auf der Tasche liegen“, sagt der Schauspieler, der mit seiner Familie bei Oranienburg lebt. „Also habe ich mir andere Jobs gesucht.“ Die Aufzählung des 55-Jährigen liest sich selbst wie Stoff für ein Theaterstück. „Ich verkaufe Brötchen beim Bäcker in Oranienburg“, sagt er. „An anderen Tagen unterrichte ich Schüler in der Grundschule in Wandlitz. Und am Sonntag arbeite ich als Wachmann in einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen.“

Balladen mit Schülern: Ein großer Erfolg

Die Erfahrungen, die er dabei sammele, seien grandios, merkt er an. „Für mich ist das etwas komplett Neues, schade, dass es so einer Situation bedarf“, sagt er. Die Arbeit beim Bäcker mache ihm Spaß, echte Freundlichkeit und Interesse seien hier gefragt, das bekäme man sofort zurück. Auch die anderen Jobs halten ihn zwar auf Trab, aber bieten nicht das Salär eines gut beschäftigten Schauspielers. „Ich arbeite derzeit an einer Schule. Eigentlich mal als Aushilfe in Corona-Zeiten gedacht, inzwischen übe ich mit einer sechsten Klasse unter anderem Balladen ein. Die jungen Menschen lieben es.“

Egal ob „Zauberlehrling“ oder „Erlkönig“, Thomas Linke schafft es offenbar, eine Begeisterung zu wecken, die sonst nicht jeder Lehrer in den Schülern freisetzen kann. „Wir sagen keine Gedichte auf, wir interpretieren“, habe er zu den Schülern gesagt. „Wir machen es richtig. Los geht’s.“

Nicht nur „Bootsmann“, sondern derzeit auch Lehrer, Wachmann und Verkäufer beim Bäcker: der Theaterschauspieler Thomas Linke Quelle: privat

Kritik: „Engagierten Menschen wird es schwer gemacht“

Doch die Kehrseite der Medaille sei der unglaubliche bürokratische Aufwand, der dahinterstecke. „Eine Anstellung für sechs Monate, um etwas Planungssicherheit zu haben? Fehlanzeige!“, ärgert er sich. Dabei gibt es viele Menschen, die solche Gelegenheiten suchen.“ Auch die Art und Weise, wie die Politik versucht, die Corona-Pandemie einzudämmen, stoßen nicht mehr auf seine Zustimmung „Ich war immer jemand, der Verständnis für die Maßnahmen der Regierung hatte“, sagt er. „Aber jetzt scheint alles nur noch chaotisch.“ Engagierten Menschen wird es recht schwer gemacht, sich vorübergehend nutzbringend in die Gesellschaft einzubringen.

Thomas Linke hofft, wie geplant, Ende Mai im Kloster Chorin wieder spielen zu dürfen. Des Weiteren sind Vorstellungen im Sommer im Theater Putbus geplant und Anfragen für Lesungen gibt auch bereits. „Meine Erkenntnis aus einem Jahr Pandemie: nicht jammern – machen!“

Von Anne Ziebarth