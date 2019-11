Störtebeker-Fans öffnen virtuellen Adventskalender

Ralswiek

Fans der Störtebeker-Festspiele können sich auf eine spannende Vorweihnachtszeit freuen. Das Team in Ralswiek hat mit vielen Partnern einen Adventskalender zusammengestellt. Pünktlich ab Sonntag bis zum 24. Dezember wird sich jeden Tag auf der Internetplattform Instagram (www.instagram.com/stoertebekerfestspiele/) virtuell ein Türchen öffnen. Dahinter verbergen sich interessante Preise. Einer kommt von der OSTSEE-ZEITUNG, die sich an dieser Aktion beteiligt.

„Viele Gäste informieren sich auf sozialen Plattformen wie Facebook oder Instagram ganzjährig über Neuigkeiten, geben Anregungen und verfolgen die Baufortschritte“, sagt Mitgeschäftsführerin Anna Theresa Hick. So sei auch die Idee entstanden, einen Adventskalender für die Störtebeker-Anhänger ins Leben zu rufen. Das Team in Ralswiek möchte den Besuchern und den Fans die Vorweihnachtszeit versüßen.

Anna Theresa Hick brauchte nicht viel Überzeugungskunst bei den Partnern der Festspiele leisten. Sie waren von der Idee begeistert und sind mit ihren Produkten oder Dienstleistungen dabei. „Geht eine Tür auf der Instagram-Seite auf, verstecken sich dahinter Höhepunkte, wie ein Gutschein für einen Helikopter-Rundflug über die Insel. Auch ein neuer Strandkorb ist dabei oder eine Tour durch die Räume des Norddeutschen Rundfunks“, sagt sie. Zu gewinnen gibt es außerdem einen Tag mit dem Berufsfalkner Volker Walter, der Besuchern Einblicke in die Welt der Greifvögel gewährt. Neben Cocktail-Kursen im Restaurant „Zum Störti“ verstecken sich hinter den Türen Ehrenkarten, DVDs oder Fan-Pakete. Mit drei 50-Euro-Gutscheinen beteiligt sich auch die OZ. In den Servicecentern können diese unter anderem gegen Konzertkarten eingelöst werden.

„Wollen das ganze Jahr präsent sein“

Für den Online-Auftritt hat sich das Festspiel-Team kürzlich verstärkt. Maria Gielow ist die neue Social Media Managerin und Content Creator, also der kreative Kopf, wenn es um das Internet geht. „Wir sind froh, dass wir sie in unserem Team haben. Mit ihrer Ausstrahlung und Persönlichkeit ergänzt sie es sehr gut“, sagt die Mitgeschäftsführerin. Bei den Besuchern der Seite kommt die 27-Jährige gut an. „Einige Leute haben sogar schon nach einem Autogramm gefragt“, so Anna Theresa Hick. Maria Gielow will den Besuchern im Internet viel Hintergründiges mitteilen.

Begonnen hat sie mit ihrer Arbeit im Oktober, als sie im Restaurant „Zum Störti“ Kollegen porträtierte oder etwa Filme von Veranstaltungen wie „Butter bei die Fische“ oder „WildweXel“ drehte. Das war der Einstieg. Jetzt dreht sich alles um die Störtebeker-Festspiele. „Wir wollen das ganze Jahr präsent sein und immer im Gespräch bleiben. Aber immer abgewogen – es darf nicht zu viel oder zu wenig sein“, sagt Maria Gielow. Viele Interviews sind geplant, ein Podcast und Rückblicke. „Wir wollen die Arbeitswelt in Ralswiek erklären und alles so persönlich wie möglich darstellen.“

Mit zwölf Jahren Kleindarstellerin in Ralswiek

Die 27-Jährige kommt aus Ralswiek und bezeichnet sich selbst als Störtebeker-Fan. Sie stand schon als Zwölfjährige als Kleindarstellerin auf der Bühne, verkaufte später Karten, war für die Mikrofone der Darsteller verantwortlich und hielt sie als Personaltrainerin mit Sporteinheiten fit. Sie freut sich, dass sie zusammen mit ihrer Frau Ivy Gielow in Ralswiek arbeitet. „Ich habe in diesem Jahr als Kellnerin angefangen und bin kurz vor der Saison in den ,Störti Butik Fanshop’ gewechselt. Es macht Freude zu sehen, wie begeistert die Leute vom Aufenthalt in Ralswiek sind und Bücher, Trinkbecher und Pullover als Andenken mit nach Hause nehmen“, so die 25-Jährige.

Auch hier gibt es Neuigkeiten. „Wir haben den Online-Fanshop neu aufgebaut und jetzt zum Beispiel Spielsachen im Sortiment. Das gab es vorher nicht“, sagt Anna Theresa Hick. Kunden können auch Wunschfarben und Motive miteinander kombinieren, was vorher nicht möglich war. Auch ein Störtebeker-Topfan-Pullover, kombiniert mit Glanzsilberfolie und Neon-Farben, wird es geben.

Von Mathias Otto