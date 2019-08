Ralswiek

Diese Woche war Bergfest. Mittwoch wurde im Restaurant „Zum Störti“ die Hälfte der diesjährigen Saison gefeiert. Und ausgerechnet an diesem Tag war die Vorstellung zum ersten Mal so richtig verregnet. „Die Schauspieler konnten nicht einmal Autogramme geben – so durchnässt sind sie gewesen“, sagt Mitgeschäftsführerin der Störtebeker Festspiele, Anna Theresa Hick. „Ansonsten hat das Wetter bisher aber eigentlich ganz gut mitgespielt.“ Natürlich habe es auch mal etwas geregnet, war es windig oder kühl, einen Grund, das Stück womöglich nicht spielen zu können, habe es aber nie gegeben.

Zur Galerie Impressionen aus dem Stück „Schwur der Gerechten“

Hick ist glücklich über die Resonanz auf „ Schwur der Gerechten“. Die Geschichte und deren Umsetzung werde äußerst positiv aufgenommen. „Und es hat mit den Wochen an Fluss gewonnen“, sagt Anna Theresa Hick. „Die Dynamik ist knackiger. Langsam wird durch die kürzer werdenden Tage auch die Lichtstimmung besser. Dadurch wirken die Bilder noch intensiver.“ Zu den beliebtesten Szenen zählten der Schwur der Piraten und der Verteidiger der Festung Stockholm und das Mahl mit der Königin von Dänemark, bei dem Klaus Störtebeker ( Alexander Koll) und Goedeke Michels ( Alexander Hanfland) ein mehrgängiges Menü verzehren, das allerdings jeweils nur aus winzigen Happen besteht.

Königin mit eigenem Stand

„Auch die Vereinigung von Verwandten, die jeweils auf der gegnerischen Seite leben oder kämpfen hat große Wirkung auf den Fans“, sagt die Geschäftsführerin weiter. „Und wenn ich Figuren herausheben soll, sind es die beiden Komiker Volker Zack und Charles Lemming und Krista Birkner als Königin Margarete. Die ist wirklich sehr beliebt.“ Birkner hat es darüber hinaus erwirkt, genau wie Koll und Hanfland nach dem Stück an einem eigenen Stand Autogramme geben zu können. „Sie hatte festgestellt, dass sie auf dem Weg in die Garderobe immer wieder von Fans aufgehalten wurde, um Fotos zu signieren. Da hatte sich diese Möglichkeit einfach angeboten. Und je nach Konstellation stellen sich auch mal andere Schauspieler dazu. Mike Hermann Rader hat zum Beispiel zum ersten Mal in dieser Form Autogramme gegeben, weil er bisher dachte, für ihn interessiere sich sowieso niemand. Das war ein Irrtum.“

DDR-Hits begeistern

Angesprochen werde von Fans in diesem Jahr auch immer wieder die Songauswahl, singt Wolfgang Lippert außer dem mittlerweile obligatorischen „Albatros“ von Karat diesmal auch noch weitere Lieder aus dem Fundus ostdeutscher Songschmieden: „Nie zuvor“ von Electra und „Der Himmel schweigt“ von Petra Zieger & Band. Die Nummer wurden wie gehabt vom musikalischen Leiter Rainer Oleak (einst Neumis Rock Circus, Datzu und Neue Generation) für die Festspiele arrangiert. „Ich bin auf die Idee gekommen, diese Lieder zu nehmen“, sagt Anna Theresa Hick hörbar stolz. „Die Bedeutung der Texte ist auch heute noch fühl- und greifbar. Was die DDR-Musiker damals vollbracht haben, war wirklich Kunst. Und in den Lyrics, die man eigentlich gar nicht besser machen kann, sind viele Botschaften enthalten, manchmal durchaus versteckt.“

Junge Frau leidet unter Schmerzen

Schwerwiegende Vorfälle gab es laut Anna Theresa Hick in der ersten Hälfte der Spielzeit nicht. Bis auf einen Abend, an dem die Aufführung erst 20 Minuten später beginnen konnte. „In Platzgruppe drei benötigte eine junge Frau einen Notarzt, der sie dort auch gleich versorgte“, erzählt die Geschäftsführerin. „Die Leute in den Platzgruppen eins und zwei haben davon nichts mitbekommen und wurden unruhig. Sie begannen, rhythmisch zu klatschen und forderten, wir mögen doch endlich anfangen.“ Ihr Vater, Intendant Peter Hick, habe dann eine Durchsage gemacht. „Die junge Frau konnte sich vermutlich wegen eines schweren Bandscheibenvorfall wohl nicht bewegen und hatte wahnsinnige Schmerzen“, schildert Anna Theresa Hick die Situation weiter. „Glücklicherweise war es aber kein Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

Jens-Uwe Berndt