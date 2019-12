Störtebeker Festspiele 2020 auf Rügen: Auf der Suche nach Lippis Liedern

„Auf den Meeren“

Auf Den Meeren aus Glut und Zärtlichkeit/Will ich fahren so lang ich immer leb/Und jedem Sturm ins Auge sehen/Wo kein Anker bis auf den Boden reicht/Wo kein Dach mir meine Sterne nimmt/Und das Gefühl ist unerschöpflich/Nur nicht leben so sehr in Sicherheit/Nur nicht leben in Feinfrostliebe/So stückchenweis getaut zum Mahl

Auf den Wogen ist Leben, in den Stürmen ist Leben/Wenn wir nicht nur heim fahren/Auf den Fahrten des Lebens, in den Häfen des Lebens/Wenn uns die Schiffe bleiben

„Ebbe und Flut“

Das Leben ist so wie das Glück/Was man gibt kommt auch zurück/Lachen und weinen, Hoffnung und Mut/Nach der Ebbe kommt die Flut/Manchmal trifft ein Schlag von unten/Uns mitten ins Gesicht/Du liegst da mit off'nen Wunden/Und fragst: Geht es weiter oder nicht?

Siehst du die Welt mit leerem Blick/Und drehst die Zeit zurück/Suchst ein Lächeln, das die Schatten bricht/Und fragst:Geht es weiter oder nicht?

Das Leben ist so wie das Glück/Was man gibt kommt auch zurück/Lachen und weinen, Hoffnung und Mut/Nach der Ebbe kommt die Flut/Fliegen wie ein Blatt im Wind/Nach oben wo die Wolken sind/Suchst im Flug dein Gleichgewicht/Und fragst: Geht es weiter oder nicht?

„Denn dein Lächeln“

Wenn meine Tränen nicht mehr fließen/Jedes Wort ist mir zu viel/Wenn alle Türen sich verschließen/Und ich laufe ohne Ziel/Wenn mich die Wölfe schon umkreisen/Nimmt das Schicksal seinen Lauf/Dann bin ich lange nicht am Ende/Denn dein Lächeln fängt mich auf

„Denn ich hab dich“

Vielleicht hab’ ich kein Gold und Silber/Vielleicht hab’ ich kein Schloss am Meer/Doch ich such, ich such/Meine Märchen tief in mir/Vielleicht hab’ ich kein Himmelbett/Vielleicht kein Auto vor der Tür/Doch ich habe Träume/Gegen endlose Nächte dafür

Doch ich hab’ dich und du/Du machst mich zum König/Du siehst die Sonne /Wenn sie nicht scheint/Ich habe dich/Und das ist doch nicht wenig/Wo ich bin bist auch du

Vielleicht hab’ ich noch viel zu geben/Und keine Stunde zu bereu’n/Denn ich hab’ doch/Dein Lächeln ganz allein/Vielleicht hab’ ich kein Gold und Silber/Vielleicht hab’ ich kein Schloss am Meer/Doch ich hab’ die Träume/Gegen endlose Nächte dafür