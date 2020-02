Störtebeker Festspiele Ralswiek: 90 Männer wollen Titelheld werden

Ralswiek

In knapp vier Monaten gehen die Störtebeker Festspiele in die nächste Saison – und noch immer fehlt die Besetzung der wichtigsten Figur auf der Naturbühne in Ralswiek: Klaus Störtebeker, Freibeuter und Pirat des 14. Jahrhunderts. Nachdem Alexander Koll Ende Januar die Hauptrolle hingeschmissen hatte, wird gezielt nach einem Nachfolger Ausschau gehalten. Koll hatte zwei Jahre lang den Klaus Störtebeker gemimt.

Für Verwunderung sorgte diese Woche das geänderte Hintergrundbild auf der Festspiel-Facebookseite. Vom Motiv für das Stück „Im Angesicht des Wolfes“ ist nur noch der Umriss von Koll zu sehen, und es wurde ein Fragezeichen hinzugefügt. Fans spekulierten bereits, dass die Suche beendet sei.

„Das ursprüngliche Motiv hatte viele Leute verwirrt, deshalb haben wir uns für diese Variante entschieden. Das bedeutet einfach nur, dass wir uns in einer Übergangsphase befinden. Das wollten wir visuell darstellen“, sagt Mitgeschäftsführerin Anna Theresa Hick. Wenn feststeht, wer die Störtebeker-Rolle bekommt, wird das Plakat mit dem neuen Gesicht aufgearbeitet und kommt danach in den Druck.

90 Bewerbungen in zwei Wochen

Dieses Rätsel ist gelöst. Schwieriger wird es werden, die Hauptrolle zu besetzen. „ Klaus Störtebeker ist der Protagonist und Namensgeber der Festspiele in Ralswiek. Wir werden deshalb bei der Suche nichts übers Knie brechen“, sagt sie. Bis Ende März oder sogar in den April hinein wollen sich die Verantwortlichen Zeit nehmen, und erst dann den fünften Klaus Störtebeker nach den Titelhelden Norbert Braun (1993-2001), Sascha Gluth (2002-2012), Bastian Semm (2013-2017) und Alexander Koll (2018-2019) präsentieren.

Persönliche Gründe Hauptdarsteller Alexander Koll hatte überraschend am 28. Januar bekanntgegeben, dass er nicht mehr den Freibeuter Klaus Störtebeker auf der Naturbühne am Jasmunder Bodden verkörpern kann. „Ich habe mich nach langer Bedenkzeit und vielen Gesprächen dazu entschieden, unsere Zusammenarbeit aus persönlichen Gründen für das Jahr 2020 nicht zu verlängern“, teilte der Schauspieler dem Veranstalter per E-Mail mit. „Bitte seid Euch gewiss, dass ich mir die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Ich danke Euch von Herzen für die vergangenen zwei Spielzeiten mit Euch und das mir entgegengebrachte Vertrauen.“ Es tue ihm außerordentlich leid, dass er die Geschäftsleitung nicht früher von seiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt habe, aber er brauchte die vergangenen Monate, um sich über diesen Schritt zu 100 Prozent im Klaren zu sein.

Die Zeit brauchen sie auch. Denn seitdem bekannt ist, dass diese prominente Rolle frei geworden ist, gab es zahlreiche Bewerbungen. Viele Schauspieler haben die Festspiel-Macher angeschrieben und Agenturen reichten Vorschläge ein. Eine Stellenausschreibung war also nicht nötig – und laut Hick in dieser Branche auch nicht üblich. Innerhalb von zwei Wochen haben sich fast 90 Männer direkt für diese Rolle empfohlen. Und noch immer erreichen Schreiben die Geschäftsstelle. „Die Bewerbungsflut ist echt unglaublich“, sagte Anna Theresa Hick auf ihrem Instagram-Profil.

Theatererfahrung ist Voraussetzung

Die wichtigsten Voraussetzungen, die sie mitbringen sollten: Theater- und – im Idealfall – Reiterfahrung. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen, wie die Mitgeschäftsführerin sagt. Schauspieler, die ausschließlich im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand zu sehen sind, hätten es schwer auf der Bühne in Ralswiek. Immerhin erwarten sie sechs Wochen Probe und elf Wochen Auftritt. Das gleiche Stück, die gleichen Dialoge, der gleiche Ablauf: von Juni bis September immer montags bis sonnabends. „Das sind Filmschauspieler im klassischen Bereich gar nicht gewohnt. Wer keine Theatererfahrung hat, weiß gar nicht, auf was er sich einlässt, weil er eine solche Situation noch nie hatte“, so Anna Theresa Hick.

Fast alle Altersklassen und Sparten sind bei den Bewerbern vertreten. Darunter auch von einigen Amateur-Schauspielern. Die Freude über das Interesse war riesig, „aber wir legen großen Wert auf eine fundierte Schauspielausbildung. Dementsprechend mussten wir einigen Kandidaten wieder absagen.“ Ein enger Kreis von Männern ist geblieben, die auf dieses Profil passen könnten.

Piraten-Braut wird parallel gesichtet

Die ersten Gespräche haben bereits stattgefunden. Dabei verzichteten die Verantwortlichen auf ein klassisches Vorsprechen. Wenn sie von den Lebensläufen und dem zugesendeten Material überzeugt waren, wurden die Kandidaten zu einem Kennenlerngespräch auf die Insel eingeladen. „Somit gewinnen beide Parteien einen persönlichen Eindruck. Das ist der beste Weg“, so die Mitgeschäftsführerin. Treffen dieser Art werden in den nächsten Tagen fortgeführt, so lange, bis der fünfte Klaus Störtebeker feststeht.

Tickets gewinnen: OZ sucht bestes Störtebeker-Gesicht in MV

Auch interessant: Wer soll die Freundin des legendären Piraten spielen? „Da wir noch keinen Störtebeker haben, ist es schwer, eine Geliebte zu finden, also festzulegen, in welcher Altersspanne sie sich befinden soll“, sagt Anna Theresa Hick. Sie unterliegt der Prämisse, zu der Hauptfigur passen zu müssen. Gesichtet wird parallel. „Wir wollen maximal vorbereitet sein, wenn das Störtebeker-Casting abgeschlossen ist.“

Die Proben zum aktuellen Stück beginnen Anfang Mai. Das Stück „Im Angesicht des Wolfes“ feiert am 20. Juni Premiere.

Von Mathias Otto