Ralswiek

Trotz geschlossener Türen sind die Macher der Störtebeker-Festspiele hinter den Kulissen aktiv. Wichtig ist es ihnen, mit ihren treuen Besuchern in Kontakt zu bleiben, um nicht vergessen zu werden. Dafür sucht Anna-Theresa Hick regelmäßig das Gespräch mit den Fans und steht inzwischen wöchentlich auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram live vor der Kamera.

Mit den Fans online im Gespräch

Die Fragen, denen sie sich dann dort stellt, zeigen, dass die Zuschauer auch abseits der Vorstellungen am Geschehen auf dem Festspielgelände interessiert sind. „Viele fragen uns, warum wir es nicht trotzdem laufen lassen – mit reduzierter Zuschauerzahl oder als Onlinevorstellung – oder ob nicht Führungen hinter die Kulissen angeboten werden können“, berichtet die Geschäftsführerin. Warum sich diese Wünsche nicht realisieren lassen, erklärt sie ebenfalls.

„Wir waren mit dem Lockdown im März komplett lahmgelegt. Da waren ja nicht mal Proben möglich“, so Anna-Theresa Hick. Diese hätten die festgelegte Personenzahl für Treffen weit überschritten. Somit war selbst eine Vorbereitung auf eine eventuell planbare Saison nicht möglich. „Ein Abspecken – weniger Zuschauer, Kleindarsteller, Feuerwerk – würden dem Produkt außerdem schaden“, so die Geschäftsführerin. Auch gewünschte Führungen hinter die Kulissen – die momentan einer Baustelle gleichen – sind aus versicherungstechnischen Gründen nicht zu bewerkstelligen.

Dies stößt anscheinend auf Unverständnis bei manch einem Urlauber, der Ralswiek besucht und dann vor einem verschlossenen Gelände steht. „Dann gibt es auch mal eine schlechte Bewertung im Internet, weil das Theater zu ist und keine Besichtigung möglich ist. Das ist schade“, sagt Anna-Theresa Hick.

Die Kulisse für das geplante Stück war fast fertiggestellt, doch die Ränge werden in diesem Jahr leer bleiben. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Rückendeckung durch Umbuchung

Doch gerade in dieser Zeit braucht das Störtebeker-Team einen spürbaren Zuspruch von außen. „Solidarität, die nichts kosten würde“, nennt es die Geschäftsführerin. Denn die Veranstaltungsbranche schreit nach Lösungen. „Wir laufen alle einen Marathon und sehen die Ziellinie nicht“, beschreibt es Anna-Theresa Hick. Manch ein Unternehmen in der Branche ist bereits den Weg in die Insolvenz gegangen. Daher ist es auch der Zuspruch der Störti-Freunde über den Austausch in den sozialen Medien, die den Machern Motivation geben.

Der Hauptschwerpunkt der momentanen Anfragen bezieht sich jedoch immer noch auf die Ticketrückgabe beziehungsweise den Umtausch. Die gebuchten Tickets werden dann oft storniert. Froh und dankbar sind die Mitarbeiter, wenn sie die Tickets dann in Gutscheine – die drei Jahre gültig sind – umwandeln oder bereits für die nächste Saison umbuchen dürfen.

Appartements für Schauspieler jetzt für Urlauber

Ein neuer Schwerpunkt hat sich in der Vermietung von Appartements aufgetan. Wo sonst in der Hauptsaison Störtebeker und sein Gefolge wohnten, sollten nun Urlauber einziehen. Auch dafür mussten online erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden. „Die Vermietung der Appartements und die Umsätze in der Butik sind derzeit die einzigen Positionen, mit denen Geld verdient wird“, so Anna-Theresa Hick.

Ivy Gielow weiß, welche Modelle bei den Anhängern besonders gefragt sind. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Neue Produkte im Souvenir-Laden

Und hier hat man die letzten Wochen gut genutzt. Das Geschäft für die Störti-Souvenirs vor dem Festspielgelände wurde frisch gestrichen und neu eingerichtet, so dass auch die neuen Artikel gut zur Geltung kommen, an denen die Kolleginnen ihre Kreativität zum Einsatz bringen konnten. „Da der bisherige Lieferant selbst Probleme bekam und wir dann auch nicht in den üblichen Mengen abnehmen können, drucken wir jetzt selber Shirts, für die eigene Designs kreiert wurden“, erklärt die Chefin. Mit den Supportshirts zeigen die Fans ihre Verbundenheit und geben Hoffnung für die nächste Saison.

Maria Gielow bedruckt die Supportshirts auch mit persönlichem Schriftzug. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Maria und Ivy Gielow halten im Lager die Maschinen in Betrieb. „350 Stück der Supportshirts haben wir schon bedruckt, die dann gerne auch personalisiert gewünscht werden können“, sagt Managerin Ivy Gielow. Maria Gielow freut sich über die mit dem Tragen der Shirts gezeigte Rückendeckung in der Öffentlichkeit. „Wir hoffen dann bei der Premiere im nächsten Jahr viele davon zu sehen“, so die Social-Media-Managerin.

Bald mehr Kinderprodukte im Sortiment

Neben den Verkaufsschlagern Shirts und Hoodies werden derzeit auch Gesichtsmasken mit Störtebeker-Schriftzug gut bestellt. „Die Nachfrage war da und der sind wir nachgekommen“, sagt Anna-Theresa Hick. Aber auch die Mehrwegbecher, die gegen Pfand während der Veranstaltung ausgegeben werden, um Plastikabfall zu verringern, gehören zu den Mitbringseln der Touristen, die trotz Veranstaltungsausfall im Laden vorbeischauen.

Die Mehrwegbecher, die während der Veranstaltungen gegen Pfand ausgegeben werden, sind ebenfalls in der Butik erhältlich. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Demnächst sollen dann auch noch mehr Kinderprodukte in das Sortiment aufgenommen werden. „Bald haben wir dann auch ein eigenes Störtebeker-Puzzle von Ravensburger“, verrät die Geschäftsführerin. Jede Bestellung ist ein Motivationsschub für die Kollegen. „Vor allem wenn unsere Supportshirts bestellt und getragen werden, ist das auch psychisch schon eine Unterstützung, die mehr hilft als das Geld. Das ist Balsam für die Seele“, macht sie die Situation der Veranstalter deutlich.

Von Wenke Büssow-Krämer