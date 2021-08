Ralswiek

Piroschka heißt das sieben Wochen alte Fohlen der Störtebeker Festspiele. Zur offiziellen Taufe der kleinen Stute kam Klaus Störtebeker alias Moritz Stephan extra nach Rügen gereist. Es war Liebe auf den ersten Blick, als er das Fohlen erblickte, sich niederkniete und zärtlich streichelte und küsste. Fohlen-Mama Pamina erfreute sich indes über das Taufgeschenk: leckere Äpfel und Möhren in einer großen Futterkiste.

„Es ist eine Ehre, dieses hübsche Fohlen zu taufen“, so Stephan. Der 31-Jährige macht gerade mit seiner Freundin in Rostock Urlaub, danach soll es noch in die polnischen Masuren gehen. Für den Störtebeker-Darsteller ist der Inseltrip nicht einfach ein Arbeitsbesuch. „Ich bin sehr glücklich, mal wieder hier zu sein, weil es nicht nur um Störtebeker für mich geht, sondern auch um Kindheitserinnerungen und Heimatgefühle. Ich komme nicht von hier, aber ich habe viel Zeit hier verbracht“, so Stephan.

Kindheitserinnerungen und Heimatgefühle

Schon als Kind lernte er die Störtebeker Festspiele kennen und lieben, bei denen seine Eltern als Schauspieler engagiert waren. Nach dem Schauspielstudium bewarb er sich für die Piratenhauptrolle. „Da war ich noch sehr jung“, schmunzelt der Dresdener.

Fünf Jahre später passte alles. Er bekam die Einladung zum Vorstellen und Vorreiten. Nun würde ein langes Warten und Hoffen folgen, dachte er. Doch er hatte gerade sein Reitzeug ausgezogen und das Wasser für den Kaffee, zu dem er eingeladen wurde, war noch nicht durch die Maschine gelaufen, da erfüllte sich sein Seeräuber-Traum. „Willkommen in der Familie“, hatte Ruth Hick zu ihm gesagt.

„Pferde haben eine ungemeine Kraft“

Nun ist es schon ein Jahr her, dass er ins Textbuch geschaut und Bekanntschaft mit Störtis Pferd „Vulcano“ gemacht hat. Der in Radebeul geborene 31-Jährige hat einen guten Draht zu Pferden und ritt auch schon durch Karl-May-Inszenierungen auf der Felsenbühne Rathen. „Pferde sind stolze Tiere, sie haben eine ungemeine Kraft“, schwärmt Stephan. „Sie sind total sensibel. Menschen sind ja eher unsensibel unterwegs.“

Kurz nachdem das Fohlen der Rügener Piratencrew am 22. Juni das Licht der Welt erblickte, waren unzählige Namensvorschläge per Facebook eingegangen. Ella, Esperanza, Hope, Stella, Sternchen, Paula, Pandora, Patricia, Finja, Corona oder Piratin waren dabei. Letztendlich hatte Charlie, die fünfjährige Tochter von Piratenfamilie Hick, die Wahl mit Piroschka getroffen. „Es sollte auf alle Fälle ein Name mit P sein, weil die Mutter Pamina heißt“, verrät Geschäftsführerin Anna-Theresa Hick.

Zuletzt zwei Fohlen in den 90er-Jahren

Zuletzt hatte es in den 90er-Jahren zwei Fohlen bei den Festspielen gegeben. Westfalenstute Piroschka ist ein kleines Wunder, das es ohne Corona nicht gegeben hätte. Denn eine trächtige Stute kann nicht auf die Bühne. Über die sollte nun Piroschka eigentlich mit Störti und seiner großen Liebe vor Publikum in die Abendsonne schreiten. Aber daraus wurde nichts, auch diese Spielzeit musste aufgrund der Corona-Bestimmungen abgesagt werden. Von den rund 9000 Plätzen könnten einfach zu wenige gefüllt werden. 1000 oder 2000 mögliche Besucher seien keine wirtschaftliche Zahl.

Der neue Klaus Störtebeker Moritz Stephan und Intendantin Anna-Theresa Hick auf der Naturbühne Ralswiek. Quelle: Gerit Herold

„Es gibt ja schon Gerüchte, dass es uns nicht mehr gibt. Wir stehen in den Startlöchern“, betont Anna-Theresa Hick. Die Pferdetaufe mit Störtebeker sei dafür auch ein Signal. Nun sind die Augen hoffnungsvoll auf die Saison 2022 gerichtet. Das Stück „Im Angesicht des Wolfes“ soll wie geplant im nächsten Jahr laufen. „Es wurde ja noch nicht uraufgeführt und es würde keinen Sinn machen, es einfach wegzuschmeißen“, so Hick.

Wegen der langer Pause sieht sie auch eine große Chance für den neuen Störti, der 2019 in den dritten Teil des Zyklusses dazustieß. Er trat die Nachfolge von Alexander Koll an, der zu Beginn des Jahres völlig überraschend die Segel streifte. Nun ist der Abstand zwischen alten und neuen Hauptdarsteller sehr groß. Die Zuschauer können sich ganz und gar auf einen neuen Titelhelden einlassen und freuen.

„Die Energie, die er hat, ist toll“

„Viele Kollegen kenne ich noch aus der Kindheit, mit denen ich jetzt spiele. Das wird großartig“, sagt der sympathische Schauspieler mit der sonoren Stimme und ohne Heimatdialekt.

„Die Energie, die er hat, ist toll“, schwärmt Anna-Theresa Hick. Auch optisch passe der schlanke, hochgewachsene Mime mit den schulterlangen Haaren und dem spitzen Bart bestens zu seinem Bühnen-Bruder Goedeke Michels alias Alexander Hanfland. Ob auch alle anderen Schauspieler wie 2019 geplant dabei sein werden, ist derzeit noch unklar. Regisseur Marco Bahr und Karin Hartmann halten auf jeden Fall die Stange, freut sich die Störtebeker-Juniorchefin.

Klar ist schon, dass die Eintrittspreise steigen: „Nicht massiv, wir wollen human bleiben“, so Hick und begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten, vor allem für Holz. Tickets kosten jetzt für Erwachsene von 14 bis 40 Euro und für Kinder von 10 bis 30 Euro.

Im Mai kommenden Jahres werden die ersten Proben für das neue alte Stück starten. Bis dahin werden die Kulissen, die seit zwei Jahren ungenutzt Sonne, Wind und Regen ausgesetzt sind, auf Vordermann gebracht. „Das sind ja Zeitbauten, die nicht für die Ewigkeit gemacht sind. Sonst werden sie jedes Jahr neu gebaut, so lange standen sie noch nie“, so Hick. Zuerst verschwindet jetzt das inzwischen auf der Bühne und überall gewachsene Unkraut.

„Was für eine Geisterstadt, abgefahren“, entfährt Moritz Stephan, als er die verwaiste Bühne und Zuschauerränge sieht. „Aber der Kanal ist schon fertig“. Die Gracht, die der Kulisse für die Stadt Amsterdam das besondere holländische Flair geben sollte.

Von Gerit Herold