In normalen Jahren würde Ralswiek in diesen Wochen allmählich erwachen. Die Störtebeker Festspiele – Sehnsuchtsort für viele Menschen in ganz Deutschland – würden wieder Material, Techniker, später Schauspieler, Besucher und mit ihnen sehr viel Geld auf die Insel Rügen bringen.

Doch Ralswiek, dieses kleine Dorf mit Schloss und malerischer Bodden-Kulisse, erwacht nicht. Das Coronavirus hat es in einen Dornröschenschlaf versetzt, der jetzt schon ein Jahr andauert, und von dem niemand weiß, wann er endet. Mit jedem weiteren Tag im Lockdown wird es unwahrscheinlicher, dass 2021 der legendäre Pirat Klaus Störtebeker auf der Bühne steht, Pulverfässer explodieren und ein Feuerwerk vor Tausenden Zuschauern am nächtlichen Himmel erstrahlt.

Macherin der Störtebeker Festspiele: Habe keine Erwartungen mehr

„Wir haben noch vier Wochen Zeit. Dann brauchen wir Gewissheit, ob wir spielen können“, sagt Geschäftsführerin Anna-Theresa Hick. Dann müssen Verträge mit Schauspielern, Pyrotechnikern und dem Catering geschlossen werden.

Anna-Theresa Hicks Familie hat die Störtebeker Festspiele nach der Wende aufgebaut und zu einer erfolgreichen Marke gemacht. Wer in Berlin an Rügen denkt, dem fallen die Kreidefelsen und Störtebeker ein. Im besten Jahr 2009 kamen fast 400 000 Besucher von Juni bis September.

Auch dieses Jahr sind bereits 120 000 Tickets verkauft oder reserviert, doch der Vorverkauf wurde Ende Januar gestoppt und wird auch erstmal nicht wieder aufgenommen. „Wir müssen weiter abwarten. Wir wissen nicht, was kommt“, sagt sie. Auch die am Mittwoch beschlossenen Corona-Lockerungen ändern daran nichts. Wie es mit Veranstaltungen dieser Größenordnung und dem dafür notwendigen Tourismus weitergeht, soll erst am 22. März beraten werden, wenn es um die nächsten Schritte geht. Was Grund zur Hoffnung macht: In Rostock soll ein Fußballspiel von Hansa noch im März mit bis zu 3000 Zuschauern stattfinden.

Wer Anna-Theresa Hick in diesen Tagen reden hört, erlebt eine Frau, die es gewohnt ist, Dinge einfach anzupacken – und die angesichts des Lockdowns nun fast resigniert wirkt. „Ich habe keine Erwartungen mehr an die Politik. Ich warte seit einem Jahr auf eine Perspektive. Für uns interessiert sich aber keiner. Mir bleibt nichts, als Wasserrohrbrüche zu reparieren und abzuwarten.“

Ein Saisonstart sei auch eine Frage der Rahmenbedingungen. „Eine Obergrenze von zum Beispiel 2000 Leuten würde uns nicht reichen“, sagt Anna-Theresa Hick. 250 000 Zuschauer pro Saison seien das Minimum. „Und dann haben wir noch keinen Euro verdient.“ 60 Mitarbeiter sind bei den Festspielen fest angestellt, alle derzeit in Kurzarbeit. In einem normalen Sommer wächst das Team auf 400 Leute an.

Bürgermeister von Ralswiek: Hunderttausende Euro verloren

Im Dorf Ralswiek herrscht derzeit eine seltsame Stille. Nur wenige Spaziergänger streifen durch den Hafen zum Schloss hinauf und spähen dabei über die Mauern der verlassenen Naturbühne. „Wir hängen alle in der Warteschleife“, sagt Bürgermeister Herbert Knüppel von der CDU, seit 1990 Oberhaupt der Gemeinde.

Störtebeker sei für die Gemeinde von enormer Bedeutung, ein wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler. Gastronomie, Ferienwohnungsbesitzer, der Hafen – sie alle profitieren von der riesigen Anziehungskraft der Festspiele. Knüppel rechnet vor, dass dem Ort mehrere hunderttausend Euro Einnahmen verloren gegangen sind. Geld, dass der Ort normalerweise nutzt, um sich herauszuputzen. Die Bürgersteige sind gepflegt, das Feuerwehrgebäude neu und modern.

Und alle anderen Bewohner – genießen sie die Ruhe? „Wissen Sie, wir sind im Sommer sechs Tage Störtebeker pro Woche gewohnt“, sagt Herbert Knüppel. „Wir leben alle im Rhythmus der Festspiele. Daran haben wir uns gewöhnt und das fehlt uns.“

Getränkelieferant aus Sagard: Ich glaube noch an eine Saison

Die Störtebeker Festspiele sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auf der Insel Rügen. Das weiß auch Christian Becker, dessen Getränkefachgroßhandel „Getränke Becker Sagard“, den er mit seinem Bruder Hinrich betreibt, jahrelang gute Geschäfte mit dem Open-Air-Theater gemacht hat. „Wir sind seit Jahrzehnten dabei und sehr eng mit der Familie Hick verbunden“, sagt Christian Becker. Zwei Lkw-Ladungen pro Woche voll mit Bier, Wein und Softdrinks hat er vor Corona während der Saison dort abgeliefert. Und das ist noch nicht alles. „Störtebeker ist ja nicht nur für uns ein guter Kunde, sondern auch ein Zugpferd für die Hotels und Restaurants, die wir ebenfalls beliefern“, erklärt Christian Becker.

Das letzte Jahr habe er den Ausfall noch irgendwie kompensieren können. „Doch das war eine große Kraftanstrengung. Ginge es so weiter, kämen wir in wirtschaftliche Bedrängnis.“ Derzeit befinden sich alle 17 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Doch Becker bleibt optimistisch: „Ich glaube an einen Sommer mit Störtebeker. Schnelltests und schnellere Impfungen können einen Saisonbeginn möglich machen.“

Tourismus-Chef der Insel Rügen: Ich vermisse den Aufschrei

Doch was, wenn die Störtebeker Festspiele eine weitere Saison absagen müssen? Knut Schäfer, Chef vom Tourismusverband der Insel Rügen, findet klare Worte. „Das wäre eine Vollkatastrophe! Das ist ein wesentlicher Teil des Qualitätstourismus auf Rügen, die Marke Rügen ist auch mit der Marke Störtebeker verbunden. Es gilt, sie jetzt zu schützen. Im letzten Jahr wurde die Familie hängengelassen. Das darf dieses Jahr nicht noch einmal passieren“, sagt er. Schäfer vermisst den kollektiven Aufschrei. Schließlich würden viele Menschen auf der Insel von den Festspielen profitieren. „Die Politik ist aufgefordert, Wege und Mittel zu finden, damit die Veranstaltung stattfinden kann.“

Und wenn nicht? „Dann schließen wir hier alles ab und machen nächstes Jahr wieder auf“, sagt Anna-Theresa Hick, die Störtebeker-Chefin. Die Story, Kulissen und Kostüme – es sei alles fertig. Und wartet darauf, dass Ralswiek wieder erwacht.

