Ralswiek

Dinge vom Ende her denken? Macht keinen Sinn, sagt Anna-Theresa Hick, Junior-Chefin der Störtebeker-Festspiele auf der Insel Rügen. Die Ränge der Naturbühne in Ralswiek sind verwaist, die Tore zum Festspielgelände geschlossen, die Rollläden an den Imbissständen dicht. Und das, obwohl die Inzidenzen niedrig sind und andere Open-Airs an der Küste im Juli in die Festspielsaison starten.

„Es gab keinerlei Sicherheit, als wir uns entscheiden mussten, ob wir in diesem Sommer spielen oder nicht. Wir haben die Entscheidung nicht bereut“, erklärt die Festspielmanagerin.

„Ich sollte eine Moosfarm gründen“

Normalerweise würde die Maschinerie „Störtebeker“ jetzt, Ende Juni, auf Hochtouren laufen. Die Urlauber, die die 8000 Zuschauerplätze fassenden Ränge füllen würden, sind auch da. Doch Ende März verkündeten die Störtebeker-Festspiele das Aus für die diesjährige Saison. Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem die Bühne leer bleibt und sich Ackerwinde und Distel wie ein grüner Teppich auf dem sandigen Bühnenboden ausbreiten. „Hab ich nicht einen richtig grünen Daumen“, lacht Hick die skurrile Situation weg und zeigt auf Moose und Flechten, die in den Zuschauerrängen gedeihen. „Ich sollte eine Moosfarm gründen.“

Großveranstaltungen sind erlaubt

Nicht jeder kann verstehen, warum die Bühne geschlossen bleibt. Großveranstaltungen im Freien mit 15 000 Besuchern seien doch schließlich erlaubt. Im Internet gab es schlechte Bewertungen. Besucher luden ihren Frust über die ausgefallene Saison im Netz ab. Andere kletterten über Zäune, um Lost-Places-Fotos vom Festspielgelände zu schießen. Hick geriet unter Rechtfertigungsdruck und reagierte in einer Instagram-Story. „Schön für alle, die jetzt etwas machen. Aber für alle bleibt die Saison trotz Ausfallgarantien mit einem wirtschaftlichen Risiko verbunden“, sagt Hick.

Ende Mai verkündete die Bundesregierung einen 2,5 Milliarden Euro schweren Kultursonderfonds mit einer Ausfallabsicherung. Diese soll greifen, wenn wegen der Corona-Pandemie eine Veranstaltung abgesagt werden müssen und soll Künstlerhonorare oder Kosten für Dienstleister ausgleichen. Eine solche verbindliche Aussage hätten wir im Winter benötigt, so Hick.

„Ich kann die Entscheidung nachvollziehen“

Eveline und Rainer Blumstein aus Freiberg hätten gern eine Aufführung besucht. "Aber wir können die Entscheidung nachvollziehen." Der Foto: Stefan Sauer Quelle: Stefan Sauer

Rainer und Eveline Blumstein steuern am Sonnabend auf den Eingang des Festpielgeländes zu. Die beiden Urlauber aus dem sächsischen Freiberg sind Störti-Fans, seitdem sie 2018 das erste Mal eine Aufführung sahen. Auch in diesem Jahr sollte der Besuch der Naturbühne zum Urlaubsprogramm gehören. Nun bleibt nur der Blick durch ein kleines Fenster im verschlossenen Tor. Und die Vorfreude auf 2022. „Ich kann die Entscheidung, die Festspiele in diesem Jahr abzusagen, nachvollziehen“, sagt Rainer Blumstein. Für eine solche Veranstaltung sei ein enormer Aufwand erforderlich. „So etwas entscheidet man nicht von heute auf morgen.“

Hier wird gefeiert und gespielt Feiern, Kultur, Tanzen: In MV sind Großveranstaltungen im Freien mit bis zu 15 000 Besuchern erlaubt. Diese Veranstaltungen sind unter anderem geplant, jedoch wegen der Corona-Pandemie anders als gewohnt und im eingeschränkten Umfang. Vineta-Festspiele in Zinnowitz: Vom 3. Juli bis 3. September insgesamt 26 Aufführungen bei reduziertem Platzangebot. Statt 1100 werden pro Abend 270 bis 400 Tickets verkauft, um die Hygieneregeln einzuhalten. Warnemünder Woche: Das traditionelle Sommerfest mit Bummelmeile und Bühnenprogramm läuft noch bis 11. Juli, wegen Corona allerdings in abgespeckter Form und ohne den „Niegen Ümgang“. Wallenstein-Tage in Stralsund: Vom 22. bis 25. Juli ist eine Art Jahrmarkt im Freien geplant. Auf ein festes Bühnenprogramm und zeitlich festgelegte Highlights wird verzichtet, um Ansammlungen von Menschen zu vermeiden, ebenso auf den traditionellen Pestumzug. Piraten-Open-Air in Grevesmühlen: vom 23. Juli bis 18. September, insgesamt 50 Aufführungen mit maximal 1000 Zuschauern HanseSail in Rostock: Vom 5. bis 8. August. Die Zahl der Besucher, die sich zeitgleich im Haupteventbereich im Stadthafen aufhalten dürfen, ist auf 15 000 begrenzt. Festspiele Mecklenburg-Vorpommern: Das Programm für 2021 umfasst bis zum Abschluss am 18. September etwa 140 Konzerte an knapp 90 Spielstätten. „About you Pangea“-Festival: Vom 19. bis 22. August in Pütnitz (Ribnitz-Damgarten) mit voller Besucherzahl von 15 000 Gästen. Es gilt ein umfangreiches Hygienekonzept. Airbeat One: vom 8. bis 12. September in Neustadt-Glewe

Mitarbeiter weiter in Kurzarbeit

Die Mitarbeiter der Festspiele sind weiter in Kurzarbeit. Auch Greifvogel-Vorführungen wird es nicht geben, weil es wirtschaftlich nicht darstellbar sei, die große Bühne für kleine Besuchergruppen zu öffnen. Nur Reiseführer führen gelegentlich Kleingruppen übers Gelände.

Dass mit der Delta-Variante auch Corona vorbei sein wird, glaubt Anna-Theresa Hick nicht. „Vermutlich wird uns das Virus in den kommenden Jahren begleiten wie eine Influenza.“ Was das genau für Großveranstalter wie Störtebeker bedeutet, wie sich Hygieneanforderungen dann grundsätzlich ändern? „Das wüssten wir gerne“, sagt die Festspiel-Managerin.

Irgendwie hängt alles in der Schwebe. An einer Größe werde sich aber alles messen lassen müssen: an der garantierten Mindestkapazität von 4000 Zuschauerplätzen. Diese sei notwendig, um das System „Störtebeker“ mit 140 Darstellern, einem großen Team im Hintergrund, Pferden, Koggen, Adlern und Feuerwerk überhaupt wirtschaftlich betreiben zu können.

„Würde sich Mitarbeiter infizieren, müssten wir schließen“

Kurz nach den Störtebeker-Festspielen hatten auch in Waren die Veranstalter der „Müritz-Saga“ die Reißleine gezogen. „Es war genau die richtige Entscheidung“, sagt Intendant Nils Düvell rückblickend. Kein Moment der Reue? „Damals im April war nicht klar, welche Wendungen die Pandemie nimmt. Das ist bis heute nicht klar“, sagt er. Es könne sein, dass mit Delta immer noch ein Aus für den Tourismus komme. „Würde sich einer unserer Mitarbeiter infizieren, müssten wir schließen. Das hätte aus damaliger Sicht dazu geführt, dass wir zahlungsunfähig geworden werden.“

Wenn der Bund im Frühjahr Ausfallgarantien gegeben hätte, wäre es anders gelaufen, meint auch er. „Das Team war komplett, wir hätten loslegen können.“ Nun wird die Bühne in diesem Sommer mit Konzerten bespielt, ein Alternativprogramm im Kleinformat. Düvell setzt alle Hoffnungen auf 2022 – und den dritten Anlauf für das Stück „Des Teufels Schergen“. Auf Rügen wird es der dritte Anlauf für das Stück „Im Angesicht des Wolfes“ sein. „Wir hoffen, dass uns alle treu bleiben“, sagt Hick.

Lichtblick steht im Stall

Anna-Theresa Hick mit der Hannover-Stute Pamina und ihrem zwölf Tage alten Fohlen. Quelle: Stefan Sauer

Bei den Störtebeker-Festspielen steht der Lichtblick im Stall: Die Hannover-Stute Pamina brachte vor zwölf Tagen nach künstlicher Befruchtung mit dem Sperma eines rassigen Hannover-Hengstes aus Westfalen ein Fohlen auf die Welt. „Unser Corona-Baby“, sagt Hick. Eine Stute, die normalerweise in das Stück eingebunden ist, befruchten zu lassen, sei nur im Corona-Jahr möglich gewesen. Im Juni 2022 wird die kleine Stute dann mit Mutter Pamina über die Naturbühne traben, davon ist Anna-Theresa Hick überzeugt. Hoffentlich vor vollen Rängen.

Von Martina Rathke