Ralswiek

Schon lange vor Vorstellungsbeginn gibt Ute Borghoff aus dem Leitstand das erste Signal des Abends. Über eine ihrer vier Funkverbindungen, die auf dem Tisch vor ihr verteilt sind, geht die Stimme der Spielleiterin dann direkt ins „Störti“. „Das ist dann die Ansage, dass die Darsteller, die sich dort aufhalten, noch eine Stunde bis zum Auftritt haben“, sagt die 42-Jährige. Etwa 80 solcher Durchsagen folgen Abend für Abend bis das Feuerwerk den Dienst beendet.

Ute Borghoff hat die Aufgabe der Spielleitung erst in diesem Jahr übernommen. Dabei ist sie bei Störtebeker längst ein bekanntes Gesicht. Von 2014 bis 2016 hatte sie die Spielleitung an der linken Bühnenseite, sorgte dort für den pünktlichen Auftritt der Darsteller. Die Erfahrung kommt ihr nun zugute. „Wenn man auf ein Signal von der Hinterbühne wartet, weiß ich was da los ist und habe Verständnis.“ Nur der direkte Kontakt mit den Kollegen ist nun das, was ihr im Leitstand neben den Zuschauerrängen fehlt. „Ich sehe sie nicht mehr, aber sie hören mich jeden Abend.“

Hoch konzentriert verfolgt die Spielleiterin von ihrem Stuhl aus, was auf Bühne und Bodden geschieht. Ihre Aufgabe ist es dann auch, die Koggen so loszuschicken, dass sie passgenau am Ort des Geschehens sind. „Es ist von Wichtigkeit, wenn sie beschossen oder abgeschossen werden, dass sie richtig stehen und der Schuss nicht ins Leere geht. Da gibt es von mir das Signal wann sie losfahren und ob sie schneller oder langsamer fahren sollen“, so Borghoff. Denn auch wenn die Zuschauerränge gut beschallt werden, bekommen die Besatzungen der Koggen akustisch nicht viel mit und sind somit auf Einsatzsignale angewiesen. „So geht es auch den Kollegen, die die Festung ins Geschehen fahren. Auch hier gibt es Anweisungen über die Kopfhörer“, sagt die Spielleiterin.

Auch ungeplante Szenarien – wenn etwa eine Kette reißt und sich das Festungstor nicht mehr schließen lässt oder die Kogge manövrierunfähig ist, weil sich ein Fischernetz in der Schraube verfangen hat – verlangen schnelle Reaktionen. Eine Kogge schickt die Spielleiterin dann auch mal unplanmäßig los, um ein Segelboot zu verdecken, dass sich in die Kulisse schummelt. Was der Fensterblick am Rande der Sitzreihen verbirgt, zeigt ihr dann der Blick auf den Monitor. „Es ist volle Konzentration während des gesamten Stückes gefragt. Auch bei Lippis Liedern kann ich nicht träumen, da dann die Festung schon wieder aufgehen muss“, so Borghoff.

Wenn bei Störtebeker im September der letzte Vorhang fällt, zieht Ute Borghoff alljährlich mit einem Tourneetheater Durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Schon als Schülerin entdeckte sie ihr Faible für das Theater. Die Leidenschaft für Schauspiel, Komödien oder auch Tanztheater brachte sie dann 1999 erstmals an das Tourneetheater. „Das ergänzt sich zeitlich wunderbar und hat mir auch immer Spaß gemacht.“ Störtebeker bleibt für sie jedoch etwas Besonderes. „Von der Größe und Lage fällt mir einfach nichts Vergleichbares ein. Wenn man das Unternehmen und alles drum herum kennt, ist es schon erstaunlich. Pferde und Pyrotechnik gibt es zwar auch bei Karl May, Koggen hat aber zum Beispiel sonst keiner. Und auch das es ein Familienunternehmen ist, macht es besonders. Es ist nicht einfach nur ein Betrieb. Das Miteinander, auch mit den Chefs, ist sehr familiär“, sagt Ute Borghoff.

Durch den Kontakt zur Kollegin Elisabeth Körömi – die sie auch vom Tourneetheater kannte – kam Borghoff aus dem Sauerland auf die Insel und schaute sich in Ralswiek hinter den Kulissen um. Als der Posten der Spielleiterin an der linken Bühnenseite für die folgende Saison frei wurde, brachte sie ihre Bewerbung 2014 ins Team. „Auch wenn man vier Monate von zu Hause weg ist, lädt man Familie und Freunde eben auf die Insel ein“, so Borghoff. Nach drei Jahren am Bühnenrand folgte aus familiären Gründen eine Störtebeker-Auszeit. Nachdem sich Körömi nun in den Ruhestand verabschiedete, musste Borghoff jedoch nicht lange überlegen und übernahm ihre Aufgabe. „Es ist schön wieder hier zu sein.“

Wenke Büssow-Krämer