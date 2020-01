In Berglase, einem Ortsteil der Gemeinde Samtens, versperrt eine Lampe seit Jahren den Weg zu einem Grundstück. Anwohner Dirk Jassmann ist verärgert, weil er deshalb einen Umweg von 1,7 Kilometern in Kauf nehmen muss. Eine Lösung ist auf Rügen nicht in Sicht.