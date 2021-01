Stralsund

Das ist doch mal ein klares Votum für Stralsund: Der Bund baut in der Hansestadt eine neue Straßenmeisterei. Acht Millionen Euro werden in die Einrichtung an der Feldstraße im Bereich Tribseer Wiesen investiert. Die Erschließungsarbeiten laufen bereits. Denn bis zum Sommer soll zunächst eine provisorische Meisterei mit Bürocontainer und Leichtbauhalle für 25 Mitarbeiter fertig sein.

Die endgültige Bundesmeisterei, so der offizielle Begriff, wird parallel geplant und dann schrittweise gebaut. Neben einem Betriebsgebäude werden eine Groß-Kfz- und eine Klein-Kfz-Halle, eine Lagerhalle und eine Halle für die Streusalzbevorratung entstehen. Zuständig für die Planung und den Bau der Meisterei ist das Straßenbauamt Stralsund. „Das Projekt wird uns bis zur Fertigstellung einige Jahre beschäftigen“, sagt Straßenbauamtsleiter Ralf Sendrowski.

Meisterei nur für B 96 zuständig

Er betont, dass der Neubau zusätzlich entsteht und nicht etwa mit der Schließung der Straßenmeisterei in Martensdorf einhergeht. Denn: „Wir bekommen zusätzliche Aufgaben, sollen künftig die gesamte B 96 vom Pommerndreieck bis nach Bergen betreuen. Mit der Gründung der Autobahngesellschaft des Bundes zum 1. Januar 2021 haben sich für das Straßenbauamt Stralsund diese neuen Zuständigkeiten ergeben. Zusätzlich zu den bereits neu gebauten Abschnitten Altefähr– Samtens und Samtens–Bergen ist das Amt ab sofort auch Baulastträger der B 96 von der Autobahn 20 bis Stralsund, dem sogenannten Rügenzubringer“, erklärt Ralf Sendrowski gegenüber der OZ.

Munitionsbergungsdienst hat alles untersucht

Den Winterdienst übernimmt noch die Autobahnmeisterei, ab Sommer ist dann die Bundesmeisterei mit Sitz in Stralsund für alle Arbeiten verantwortlich, die auf besagter Strecke anfallen. „Die Standortwahl für die neue Meisterei fiel auf das Grundstück an der Feldstraße, weil hier eine kurze Anbindung zur B 96 besteht und von hier aus relativ zentral in Richtung Nord und Süd gearbeitet werden kann“, so Ralf Sendrowski und berichtet auf OZ-Nachfrage, dass man das Baugrundstück von der Kirche gepachtet habe.

Dass auf dem Gelände etwas entsteht, ist dem aufmerksamen Stralsunder sicher nicht entgangen, gab es doch im Vorfeld hier schon bereits Arbeiten des Munitionsbergungsdienstes. „Weil sich das Gelände in der Nähe des Bahnhofs befindet, wollten eben alle Beteiligten auf Nummer sicher gehen“, bekennt Sendrowski.

Der Chef des Straßenbauamtes in der Hansestadt berichtet, dass sein Amt schon vor zwei Jahren die ersten Ideen mit dem zuständigen Bundesministerium diskutierte. Die neue Meisterei wird komplett vom Bund bezahlt, weil sie nur für die Bundesstraße zuständig ist. Anders zum Beispiel als bei der bekannten Einrichtung in Martensdorf. Dort laufen Arbeiten für die B 105 und das gesamte Landesstraßennetz der Region zusammen. Dementsprechend fließen auch Gelder von Bund und Land.

Kreis bekommt Straßenmeisterei Nummer 5 405 Kilometer Bundes- und 1280 Kilometer Landesstraßen betreute das Straßenbauamt Stralsund bisher. Im Land gibt es drei weitere solche dem Land unterstellten Ämter. Sie haben mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr zwar eine übergeordnete Stelle (zum Beispiel die Verkehrsleitzentrale in Malchow), sind aber direkt der Verkehrsabteilung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung unterstellt. 4 Straßenmeistereien sind bisher im Kreisgebiet Vorpommern-Rügen quasi die Hände und Ohren des Amtes, und zwar in Grimmen, in Martensdorf, in Ribnitz-Damgarten und auf Rügen. Jetzt kommt mit dem Neubau in Stralsund eine fünfte dazu, die sich um die B 96 vom A-20-Pommerndreieck bis Bergen kümmert. iso

Nach und nach Team von 25 Mitarbeitern gesucht

Im Moment sitzen die Kollegen, die die B 96 Richtung Bergen betreuen, auch mit im Martensdorfer Betrieb. Sie sollen aber bis zum Sommer in den Container an der Feldstraße ziehen. „Nach und nach werden wir das Team dann dort auf 25 Mitarbeiter aufstocken“, so der SBA-Chef und betont, dass jetzt regelmäßig Stellenanzeigen veröffentlicht werden, um das nötige Fachpersonal zu finden.

„Als Erstes haben wir jetzt einen Bauingenieur, Verwaltungsmitarbeiter und Bautechniker gesucht. Ab Juni brauchen wir dann Schlosser und vor allem Straßenwärter, die wir ja auch selbst ausbilden“, sagt Ralf Sendrowski und hofft, dass sich viele Interessenten aus der Region melden.

Von Ines Sommer