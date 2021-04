Statt zur Kundgebung lädt der DGB am 1. Mai zu einer Gesprächsrunde auf den Alten Markt in Stralsund ein. Im OZ-Interview spricht DGB-Regionsgeschäftsführer Volker Schulz über Solidarität in Pandemiezeiten und was die Gewerkschaften gegen Niedriglöhne in Vorpommern unternehmen.