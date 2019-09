Stralsund: Baby Mayla hat einen besonderen Geburtstag

Stralsund

Der 19.9.19 ist ein einprägsames Datum und deshalb ein klassischer Tag zum Heiraten. Es ist aber auch ein dankbarer Tag, um Geburtstag zu haben. Vier der elf Kinder, die vergangene Woche im Helios-Hanseklinikum Stralsund zur Welt kamen, werden künftig genau am 19.9. Geburtstag feiern. Es sind dies Mayla Bartelt aus Trinwillershagen, die um 5.47 Uhr mit 3395 Gramm und 53 Zentimetern Größe zur Welt kam, Moritz Lange aus Samtens (11.03 Uhr, 3875 Gramm, 52 Zentimeter), Amin Mamedow aus Klein Bünzow (12.35 Uhr, 3360 Gramm, 52 Zentimeter) und Emmet Vin Stein aus Groß Mohrdorf (17.18 Uhr, 2465 Gramm, 47 Zentimeter).

Die Woche begann mit einem Neu-Stralsunder

Drei Tage davor – am 16. September um 14.25 Uhr – erblickte der Neu-Stralsunder Edgar Beug (4140 Gramm, 54 Zentimeter) das Licht der Welt. Ihm folgten am 17.9. um 14.12 Uhr Mats Grigutsch aus Preetz (3576 Gramm, 51 Zentimeter) und am 18. September um 6.21 Uhr Leonie Heuer aus der Gemeinde Sundhagen (4090 Gramm, 52 Zentimeter).

Zwillinge trennte eine Minute

Und dann war da noch die Zwillingsgeburt am Wochenende. Malik und Malena von Oertzen Becker aus Garz auf Rügen kamen am 21. September nur eine Minute nacheinander auf die Welt: Malik mit 2185 Gramm um 5.09 Uhr und Malena mit 1860 Gramm um 5.10 Uhr. Herzlichen Glückwunsch allen Eltern – auch jenen natürlich, deren Kinder nicht mit Namen in der Zeitung genannt werden sollen!

Von Thomas Pult