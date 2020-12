Durch seine zentrale Lage wird Stralsund zum Impfzentrum im Kreis Vorpommern-Rügen. Mehrere hundert Menschen sollen im Kampf gegen Corona in der Hansestadt pro Stunde geimpft werden. Im ländlichen Raum sollen Impfbusse eingesetzt werden.

In Stralsund entsteht Corona-Zentrum mit drei Impfstraßen – so funktioniert es

