Rügen/Stralsund

So schnell wie die Testzentren auf der Insel Rügen und Stralsund im Frühjahr wie Pilze aus dem Boden schossen, sind viele von ihnen im Spätsommer wieder verschwunden. Zum Beispiel haben die DRK-Stationen in Bergen und Lauterbach zwischenzeitlich geschlossen. Hier setzte man auf den mobilen Einsatz. Auch die Drive-in-Teststation am Heliport von Rügen-Helikopter in Mukran wird es bald nicht mehr geben. Diese wird ab 1. September vorübergehend geschlossen. Welche Testzentren bleiben noch übrig in der Region?

300 bis 400 Tests am Tag

Das größte Testzentrum der Region auf der Mahnkeschen Wiese in der Hansestadt Stralsund bleibt jedenfalls weiterhin geöffnet. Dort hatte der Binzer Unternehmer Ulf Dohrmann Anfang Juni eine Drive-in-Station unterhalb der Rügenbrücke aufgebaut. Allerdings sind von den acht Spuren nur noch drei in Betrieb. Dies wird vorerst auch so bleiben, so Dohrmann. „Wir sind mit drei Spuren gut aufgestellt. Der Bedarf ist jetzt nicht mehr so hoch. Wir haben 300 bis 400 Tests am Tag.“

KKH West Testzentrum: Sarah Pankratz (26) macht einen Abstrich. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Das große Testzelt wird jetzt aber abgebaut. Ein paar Meter weiter vorne wird ein kleineres Zelt auf dem Parkplatz errichtet. Es gibt drei Spuren, eine davon für Wohnmobile. Bei steigenden Inzidenzzahlen könne man aber die Testkapazitäten auch wieder erhöhen auf fünf Spuren, so Dohrmann. Geöffnet hat das Testzentrum weiterhin sieben Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr.

Anfragen blieben erfolglos

Die kostenlosen Bürgertests auch weiterhin anzubieten, sieht Ulf Dohrmann als Dienst an der Gemeinschaft und Verpflichtung der Region. „Wo sollen sich die Gäste sonst testen lassen, wenn sie anreisen? Viele wissen nicht, wo es noch Testzentren gibt.“

Von der Stadt Stralsund erfahre er große Unterstützung. Allerdings hätte er sich diese auch vom Landkreis oder dem Tourismusverband gewünscht. Anfragen, auch zur möglichen Übernahme des Testzentrums, blieben erfolglos. „Wer profitiert davon? “, so Dohrmann. Bis Juni konnte er ohne Minus wirtschaften. Seit Juli trägt seine Firma Dohrmed das Risiko. Er habe auch schon Vandalismusattacken hinnehmen müssen. So wurde ein Container beschmiert und am Zelt der Versuch unternommen, es anzuzünden. Zudem seien Testhelfer auch beschimpft und sogar geschlagen worden.

Kaum Nachfrage nach POC-Tests am Hanseklinikum

Mit einer niedrigen Auslastung hat man auch am Testzentrum des Helios Hanseklinikums am Krankenhaus West zu kämpfen. In der vergangenen Woche lag dort die Anzahl der Corona-Schnelltests (POC) bei 225. Zu Hochzeiten während der Pandemie waren es mehr als doppelt so viele. Sogar die Zahl der PCR-Tests, die aufwendiger sind und als sicherer gelten, lag mit 305 darüber. Laut Helios-Geschäftsführung sei der aktuelle Betrieb nicht wirtschaftlich – dennoch hält man als größter Gesundheitsversorger an dem Angebot fest.

SHC-Testzentrum am Strelapark erlebte Test-Boom mit Schulanfang

Mehr zu tun gibt es aktuell am Stralsunder Strelapark. Dort betreibt die Hamburger Firma Social Health Care ein großes Testzentrum. „Noch arbeiten wir in Stralsund wirtschaftlich“, sagt Firmengründer Raiko Morales. „Sonst wären wir als privater Anbieter auch nicht mehr da.“ Zu Hochzeiten betrieb SHC bundesweit sieben Testzentren. Zwei davon, eines in Hamburg und eines in Wilhelmshaven (Niedersachsen), haben sie temporär vom Netz genommen. „Stralsund ist aktuell eines unserer stärksten Zentren. Zuletzt lagen wir bei 300 bis 400 Tests am Tag. Einerseits kommen zu uns Urlauber, andererseits haben wir mit dem Schulbeginn einen echten Peak gehabt. Da waren es gleich 800 bis 900 Tests pro Tag“, so Morales. Auch wenn die Bürgertests im Oktober wirklich abgeschafft werden sollten, will SHC den Stralsundern ein Testangebot unterbreiten. Wie das genau aussehen wird, ist derzeit aber noch unklar. „Wir sind für die Leute da“, sagt Morales.

Stralsunder Apotheker will weiter Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung leisten

Auch das erste Corona-Schnelltestzentrum Stralsunds ist noch am Markt. Dieses wird von Apotheker Alexander Eschrich im Linden Center betrieben. „Erst konnten wir uns vor Anfragen nicht retten, nach Ostern ist die Nachfrage dann aber stark zurückgegangen“, sagt er. Aktuell liegen sie bei 15 bis 20 POC-Tests pro Tag. „Wir waren Vorreiter und werden auch dabeibleiben“, sagt Eschrich.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Auch wenn es aktuell für uns nicht wirtschaftlich ist, wenn wir alles gegenrechnen. Darum geht es uns aber nicht. Wir wollen unseren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten.“ Dennoch müssten sie von Woche zu Woche schauen und immer wieder bewerten, ob das Angebot noch aufrechterhalten werden kann.

Ausgebucht bis Ende September

Das Testzentrum in der Nordperdhalle in Göhren (Gerhart-Hauptmann-Straße 1), das von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben wird, hat nur noch bis Sonntag, 29. August geöffnet. Bis dahin ist es in der Woche von 12 bis 16 Uhr offen (Mittwoch geschlossen) beziehungsweise Sonnabend und Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Im Hotel Bernstein in Sellin ist das Testzentrum bereits geschlossen worden, informiert Sandra Dorissen. „Es wurden ja keine Tests mehr benötigt, und wir haben unsere Kollegen jetzt alle wieder auf ihren üblichen Stellen eingesetzt.“ Auch im Naturerbe Zentrum in Prora und in der Schillerstraße 6 in Binz werden schon länger keine Schnelltests mehr angeboten. Das Testzentrum im Haus des Gastes (Heinrich-Heine-Straße 7) in Binz bleibt aber erst einmal weiterhin bestehen, teilt Marikke Behrens von der Kurverwaltung mit. Geöffnet ist dort täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Im Ostseebad kann man sich auch im Dorint Strandhotel (Strandpromenade 58) und im Dorint Seeehotel (Strandpromenade 76) testen lassen. Geöffnet sind die von einer Fremdfirma betriebenen Testzentren montags bis donnerstags sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr und freitags und sonnabends von 8 bis 20 Uhr.

Im Ostseehotel Baabe ist seit April ein Schnelltestzentrum eingerichtet. Direktor Michael Belger geht fest davon aus, dass dies auch noch lange so bleiben wird. „Wir halten durch und haben so 400 Tests am Tag“, sagt der Hotelier. Für ihn ist unverständlich, dass viele Testzentren bereits geschlossen wurden. Sein Haus sei bis Ende September ausgebucht. Wer nicht geimpft oder getestet sei, könne bei ihm nicht einchecken.

Diana Weikum, Inhaberin vom Gesundheits- und Fitnessclub "Rügen Fit" gibt ihre Räume für eine Schnellteststation her. Quelle: Mathias Otto

Bedarf ist da

Im Fitnesscenter Rügenfit in Bergen können sich Menschen weiterhin testen lassen. Seit dem 8. April stellt Inhaberin Diana Weikum im Auftrag des Landkreises Räume für diesen Test zur Verfügung, seit dem 11. Juni zusätzlich in Sassnitz (Hauptstraße 52). „Solange keine Meldungen vom Land oder Bund kommen, die die Testzentren betreffen, werde ich sie geöffnet lassen. Und dann gegebenenfalls spontan entscheiden, wie es weitergehen wird“, sagt sie. Termine können wie gewohnt online gebucht werden (www.ruegenfit.de/testzentrum/).

Auch die Rugard- und Billroth-Apotheken in Bergen, die sich auch für die Testzentren in Sagard und Altenkirchen verantwortlich fühlen, bleiben geöffnet: in der Rugard-Apotheke wochentags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr, in der Billroth-Apotheke sowie in Sagard in der Schulstraße Mo. bis Fr. 9 bis 16 Uhr sowie in Altenkirchen im ehemaligen Edeka montags, mittwochs und freitags von 8 bis 11 sowie 15 bis 18 Uhr. „So lange es möglich ist und wir kein Geld zusteuern müssen, machen wir auch weiterhin mit“, sagt Inhaber Axel Poggendorf. Geplant ist vorerst bis zum 11. Oktober.

Auch auf der Insel Hiddensee gibt es keine Gründe, die vier Testzentren zu schließen, wie Bürgermeister Thomas Gens sagt. Neben dem Angebot vom Arzt Ulf Müller hat die Gemeinde in den Ortsteilen Kloster, Vitte und Neuendorf Testzentren einrichten lassen. „Wenn der Bedarf da ist, werden wir weiterhin das Testen auf Hiddensee ermöglichen“, sagt er.

Von Gerit Herold, Mathias Otto und Kay Steinke