Stralsund

Minütlich melden sich die Menschen am Tor zum Impfzentrum am Strelapark. Erstmals waren am Montag hier auch zahlreiche Kinder mit ihren Eltern zu entdecken. Nachdem zum Ende der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde, dass der Impfstoff für fünf- bis elfjährige Kinder von Biontech an diesem Tag auch im Stralsunder Impfzentrum verabreicht wird, meldeten Eltern ihren Nachwuchs über die Impfhotline an.

Kinder nun geschützt

Auch die Stralsunderin Grit Wollenberg wollte für ihre Kinder umgehend einen der begehrten Termine. Als sie am Samstag davon erfuhr, war die Hotline jedoch nicht zu erreichen. Über die Webseite ließen sich jedoch Zeitfenster einbuchen. „Ich bin selber auch voll geimpft und bin der Meinung, dass die Kinder den gleichen Impfschutz verdient haben wie ich. Wenn in zwei Wochen die Schule wieder losgeht, haben sie dann zumindest schon einen gewissen Schutz“, sagt die Stralsunderin.

Zwar hat sie ihre beiden Söhne Mika (10) und Jari (9), sowie Tochter Lina (7) auch beim Kinderarzt bereits auf die Warteliste für die Impfung setzen lassen. Da dort aber noch keine Terminvergabe erfolgen konnte, freut sich die Mutter über diese Möglichkeit im Testzentrum des Landkreises. „Dass der Impfstoff nicht 100 Prozent Sicherheit bietet, ist klar. Aber ich hoffe auf einen gewissen Grundschutz, um Long Covid zu vermeiden“, so Grit Wollenberg.

Völlig entspannt verlässt die Familie nach der Impfung das Zelt. Alle drei Kinder wirken erleichtert. Bei dem einen oder anderen war im Vorfeld doch etwas Angst vor dem Piks dabei. Doch alle sind sich einig, dass dieser kaum der Rede wert war. Dabei war es für den mittleren Sohn durchaus ein Tag mit Bedeutung. Seine erste Impfung gegen Corona fiel nämlich auf seinen neunten Geburtstag, was er gerne in Kauf nahm. Und auch der zweite Impftermin wurde online bereits gesichert.

Über 100 Kinderimpfungen am ersten Tag

Die Nachfrage an den Kinderimpfungen führte dazu, dass bereits am Vormittag schon Impfstoff nachgeliefert werden musste. 101 Anmeldungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren lagen bis zur Mittagszeit vor. Wer am Montag seine Erstimpfung erhielt, sicherte sich meist auch gleich die Folgeimpfung am 17. Januar. 92 Kinder wurden dafür eingetragen. Der nächste Termin für die Kinderimpfungen findet am 3. Januar statt. Der Zweittermin steht dann hier am 31. Januar im Kalender. „Grundsätzlich ist es jedoch angedacht, dass die Kinderärzte die Impfungen vornehmen“, teilt Sandra Lehmann vom Landkreis Vorpommern-Rügen mit.

Benjamin Ludwig Grüning weiß ganz genau, warum er sich impfen lassen möchte. „Die neue Corona-Variante ist sehr gefährlich. Damit möchte ich mich nicht anstecken und auch keine Verwandten daran verlieren“, sagt der achtjährige Stralsunder. Auch seine Schwester denkt dabei an die Menschen in ihrem Umfeld. „In der Klasse haben wir auch Kinder mit einem schwachen Immunsystem. Die möchte ich auch schützen“, sagt die zehnjährige Flora. Da Mama Susanne Schindler die Einstellung ihrer Kinder teilt, hat auch sie sich über die Terminvergabe gefreut.

Schutz vor dem schweren Verlauf

Nach Stralsund kamen aber auch Kinder von der Insel Rügen, um sich hier den Piks zu holen. „Es stand für uns schon lange fest, dass wir unser Kind impfen lassen wollen“, sagt eine Mutter, die mit ihrem achtjährigen Sohn vor dem Impfzentrum eintraf. „In Schule und Hort gab es bereits Corona-Ausbrüche. Und andererseits hat man ja auch keine andere Wahl. Wenn ich mit dem Kind einkaufen gehen will, muss ich ihn sonst vorher testen lassen“, so die Rügenerin.

Auf die Gelegenheit, auch dem Kind den Schutz zu ermöglichen, hat Carolin Becker ebenfalls schon lange gewartet. „Ich bin selbst Grundschullehrerin und habe Kinder mit Asthma in der Klasse. Daher lassen wir uns nicht nur impfen, weil wir einen schweren Verlauf befürchten, sondern vor allem die Langzeitfolgen“, sagt die Stralsunderin. „Es wird nicht die Frage sein, ob unsere Kinder Corona bekommen, sondern wann. Und dann doch lieber mit Impfschutz, um die Folgen abzuschwächen.“

Von Wenke Büssow-Krämer