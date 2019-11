Craft-Bier-Szene blickt nach Vorpommern

Stralsund

Craft steht im englischen Wörterbuch für Kunsthandwerk. Kunst ist es schon, ein gutes Bier zu brauen. Immer mehr Hobby-Brauer versuchen sich darin und setzen bewusst auf alternative Biere zum Massenmarkt. In Stralsund hat sich dabei so etwas wie ein Zentrum der Craft-Bier-Szene entwickelt, seit die Störtebeker Braumanufaktur zu den Deutschen Meisterschaften der Hobby-Brauer einlädt.

Eine nationale Bühne für Hobby-Brauer

Im Brauquartier hat die Mannschaft selbst Erfolg damit, Bier abseits des Mainstreams zu kreieren. Das Atlantik Ale etwa ist nicht nur eines der Biere, das die Traditionen der Craft-Bier-Brauer aufgenommen, sondern sich inzwischen am Markt rasant durchgesetzt hat. „Wir haben beobachtet, dass es in der Szene viel Bewegung gibt, dass Hobby-Brauer eigene Biere in Küche oder Garage entwickeln“, sagt Karsten Triebe, Marketingchef der Stralsunder Brauerei und meint schmunzelnd: „Visionär, wie wir Vorpommern sind, haben wir nachgeforscht, ob es für Hobby-Brauer so etwas wie eine nationale Bühne gibt.“

Das Siegerbier wird ein Jahr lang in Stralsund gebraut

Die gab es nicht. Die Nachforschungen ergaben zudem, dass sich die Craft-Bier-Bewegung inzwischen deutlich professionalisiert hatte. 2017 wurde die Idee zur Deutschen Meisterschaft der Hobby-Brauer geboren und umgesetzt. Natürlich galt es, neben dem Titel weitere Anreize zu schaffen. Etwa, dass der Gewinner sein Bier im Stralsunder Brauquartier einbraut und es von hier aus ein Jahr lang national vertrieben wird. Zudem bekommt der Sieger von der ersten Charge eine Palette mit 40 Kisten Bier nach Hause und: Zum Preis gehört eine Reise in die USA, dem Ursprungsland der Craft-Bier Bewegung. Doch dazu später mehr.

Brauspezialität mit Koriander und Bitterorange

Das Wit-Bier von Markus Krenkler geht derzeit in gut geführten Getränkeläden über den Tresen. Der Anlagenbetriebstechniker aus Seevetal bei Hamburg hatte 2018 mit seiner Kreation einer obergärigen belgischen Brauspezialität, gewürzt mit Koriander und Bitterorange, die 2. Deutsche Meisterschaft gewonnen. In seiner Heimatgemeinde fließt sein Bier in einer Gaststätte aus dem Zapfhahn und kann im Colli im Laden gekauft werden. „Das macht schon stolz, vor allem, wenn ich auf mein Bier angesprochen werden und sich daraus Fachsimpeleien entwickeln“, sagt der 47-Jährige.

Am Anfang stand ein Thermomix

Dabei hatte er erst im Jahr vor dem Titelgewinn begonnen, sich mit dem Brauen zu beschäftigen. „Den Anstoß dazu gab der Besuch in einer dänischen Craft-Bier-Brauerei“, sagt Krenkler. Die Idee war geboren, zum leckeren Essen zu Hause ein selbst gebrautes Bier zu trinken. Nach dem ersten Versuch hatte er den Spitznamen Mr. Thermomix weg. „Bevor ich mich auf viel technische Ausstattung einlassen wollte, habe ich ein Bierrezept für den Thermomix gefunden und damit begonnen.“ Das Ergebnis war bereits trinkbar.

Brauen bleibt ein schönes Hobby

Mit einem Braukurs vertiefte Krenkler sein Wissen. „Dazu habe ich viel gelesen, getestet und probiert, was geht.“ Ein Freund hatte ihn auf die Hobby-Meisterschaft am Sund aufmerksam gemacht. Das Ergebnis ist bekannt. Der Erfolg hat seiner Bodenhaftung nicht geschadet. „Das Brauen ist und bleibt für mich ein schönes Hobby.“

Craft-Bier-Bewegung hat die Wurzeln in den USA

Jetzt freut sich Markus Krenkler auf die Reise zu Ostern in die USA. Das wird sportlich“, sagt er. Es geht für eine Woche an die Ostküste, zur Stippvisite in zehn bis zwölf Craft-Bier-Brauereien.„Hier entwickelte sich die Bewegung ab den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts“, weiß Karsten Triebe von der Braumanufaktur. Eine der Ursachen: Mit Miller und Anheuser-Busch beherrschen zwei Konzerne den amerikanischen Braumarkt, was zu weniger Vielfalt und oft wässrigen Biermarken führte. So schritten Freunde des Gerstensaftes selbst zur Tat.

Die Szene wurde bald für deutsche Kenner interessant. „Hier gibt es mit über 1000 Brauereien zwar einen vielfältigen Biermarkt“, sagt Triebe, doch beschränkt sich dieser in der Masse mit Pils, Export, Hell und Weizen auf vier Biersorten. „Eine Tradition, die zu Absatzproblemen führt. Die Hobby-Brau-Szene hat nicht nur die Lust auf besondere Biere beflügelt, sondern die Braumeister inspiriert. Das Stralsunder Brauquartier etwa wurde in diesem Jahr als beste deutsche Craft-Bier-Brauerei geehrt.

Von Jörg Mattern