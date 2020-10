Stralsund

Es sind beeindruckende Bilder und Klänge, die ein musikalisches Projekt von jungen Künstlern aus der Region der Stralsunder Werfthalle entlockt hat. Für den neuesten Teil der Serie „ Fernbeziehung mit Rügen“ trat der Rostocker DJ und Klangkünstler Alexander Brandl mit seinem Projekt SPMaudio in der Schiffbauhalle auf.

Klangcollage aus der Schifferbauhalle

Anzeige

Wo zuletzt Anfang des Jahres noch an dem Luxuskreuzfahrtschiff Crystal Endeavor geschraubt und geschweißt wurde, baute Brandl modulare Synthesizer, Drum Machines und Effekte auf und erzeugte damit eine knapp einstündige Klangcollage, die am Sonntag unter anderem auf dem Youtube-Kanal von „ Fernbeziehung mit Rügen“ veröffentlicht wurde.

Das Projekt SPMaudio, das für „Soul, People und Music“ steht, hat vorrangig einen Live-Charakter. Erst 2019 in Rostock gegründet, kam der Künstler 2020 jedoch bisher kaum in den Genuss, seine genreübergreifenden Sound-Strukturen, die von Klängen und Rhythmen beeinflusst sind, einem größeren Publikum vorzustellen. Über „ Fernbeziehung mit Rügen“ hat er nun schnell Hunderte erreicht.

Bereits der 15. Teil des Projektes „ Fernbeziehung mit Rügen “

Viele der Zuschauer kommen dabei nicht von der Insel. Das Format richtet sich besonders an jene, die derzeit nicht an der Ostsee sein können –, aber eben eine innige Beziehung zum Landstrich Vorpommern-Rügen pflegen. Die spezielle Idee hatten Initiator Björn Hinze (Rügendruck Putbus; Booking und Planung), das Trio Inselklang (Paul Reiß, Malte Sodmann und Janis Tolk; Sound) und die GbR Burwitz Pocha (Stefan Pocha und Christiane Burwitz) aus Vilmnitz, die jeden Serienteil filmisch inszenieren und festhalten sollte.

„Nach dem Shutdown und der Sperrung der Insel zum Schutz vor Corona haben wir die verlassenen Orte der Insel bespielt, die sonst von Touristen belebt werden“, erklärt Initiator Björn Hinze. Darunter sind Sehnsuchts-Orte. Einige liegen in der Natur, andere zeigen die Top-Destinationen der Insel Rügen. Dazu zählten bisher die Seebrücke in Binz, die Wasserferienwelt „Im Jaich“ in Lauterbach, das U-Boot im Sassnitzer Stadthafen oder auch der Königsstuhl. Ein Ausflug in das industrielle Ambiente der Werfthalle fehlte da noch.

„Bis zum siebenten Teil haben wir es ehrenamtlich gemacht“, sagt Hinze. Doch dann wurde aus ihrem Engagement mehr. Sie nahmen an der „Ausschreibung zum Ideen- und Projektwettbewerb 2020/2021“ zur Unterstützung der Kultur- und Kreativwirtschaft in MV teil und wurden ausgewählt. Jetzt werden sie vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit unterstützt – und können nun dadurch weitere 18 Filme produzieren.

Jeden Sonntag ein neuer Clip

Jeden Sonntag gegen 14 Uhr präsentieren sie nun auf ihren Kanälen einen neuen musikalischen Gruß von der Ostsee – oder zuletzt eben aus der Werfthalle. Doch wie klingt die eigentlich? „Der Sound in der Halle war mächtig, imposant und wahnsinnig – wie die Halle selbst“, sagt Hinze. „Wir hatten alle die Vorstellung im Hinterkopf, wie es klingt, wenn sie dort die ’Hammer und Schweißgeräte’ schwingen, und wie es ist, Lehrling zu sein und man vom einen zum anderen Ende der Halle muss.“

Von kst