In diesen Tagen stellen sich 49 angehende Kfz-Mechatroniker an der Beruflichen Schule Technik & Handwerk Stralsund den praktischen Prüfungen. Für das neue Ausbildungsjahr konnten zwei neue Berufsschulklassen im Kfz-Gewerbe gebildet werden. Fachkräftemangel ist hier nicht in Sicht.