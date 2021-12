Abgesagte Turniere, alte Sanitäranlagen, fehlende Trikots und Schutzausrüstung: Zahlreiche Vereine haben sich in den vergangenen Wochen bei der Ostsee-Zeitung mit ihrem Anliegen für die Aktion „Helios vereint“ beworben. Eine Fachjury hat zuletzt eine Vorauswahl getroffen. Vom 11. bis zum 19. Dezember treten 12 Projekte in einem OZ-Publikums-Voting an. Wer die meisten Stimmen bekommt, hat bereits die 2000 Euro sicher – bevor die Jury die Endauswahl trifft.