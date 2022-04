Vom Zuschnitt auf einer Plasmaschneidanlage über das Schleifen der Bauteile bis zum Anbringen einer Schraubverbindung am Standfuß – eine Woche brauchten die jungen Leute, um das Kunstwerk, das nun am Königsstuhl auf Rügen zu sehen ist, zu bauen. Es ist angelehnt an ein berühmtes Bild.