Stralsund

„Noch ein kleines bisschen weiter nach links“, ruft René Dietrichkeit mit Blick auf den 26 Meter langen Wal, der von der Decke hängt. Er beginnt zu schrubben, der Staub wird mit dem Staubsauger aufgesaugt. Vorsichtig müssen er und sein Kollege Steffen Berndt mit der Hebebühne in die Lüfte, vorbei an Rochen, Haien oder Tintenfischen. Damit sie sich nicht in den Drahtseilen verheddern, müssen die beiden ganz genau arbeiten. Was sie dort nach oben in die „Riesen der Meere“-Ausstellung des Ozeaneums in Stralsund führt: Der vorgezogene Frühjahrsputz steht an.

„Wir nutzen die Zeit der coronabedingten Schließung für Reparaturen, Maler- und Reinigungsarbeiten“, führt René Dietrichkeit aus. Er ist der Teamleiter der Abteilung Technik im Ozeaneum. Und in den vergangenen Tagen stand die Reinigung der riesigen Tiermodelle auf dem Plan. In schwindelerregenden Höhen führen Dietrichkeit und Berndt den Staubsauger mit einem kleinen Bürstenkopf über den Rücken des Blauwals.

Stück für Stück tragen sie die Staubschicht ab, zwischen den Kiemen und am Augenlid. „Wenn die Leute oben in den Raum hinein kommen, weht der Dreck durch den Zug direkt auf die Exponate“, erklärt Dietrichkeit. So werde der große Blauwal zum Teil so schmutzig, dass man die Flecken auf der Haut kaum noch erkenne.

Warten auf Besucher: Wegen Corona bleiben die Ausstellungen im Ozeaneum aktuell leer. Die Zwangspause wird für Putzarbeiten genutzt. Quelle: Kai Lachmann

Viele Arbeiten während der Schließung

Ganz so schmutzig sind Orca und Mondfisch dieses Mal zwar nicht, schließlich fand die letzte Reinigungsaktion im vergangenen Jahr statt, als das Ozeaneum schon einmal wegen des Lockdowns schließen musste. „Aber wenn wir gerade die Zeit und die Möglichkeit dazu haben, nutzen wir das.“ Die Wände werden frisch gestrichen, die Lampen überprüft, einige Aquarien für die Fische neu gemacht – und bei der Putzaktion geschaut, ob Seile, an denen die Tiere hängen, noch Intakt sind.

Riesen der Meere – Ausstellung im Ozeaneum Die Ausstellung „Riesen der Meere“ im Stralsunder Ozeaneum bildet Meerestiere in Originalgröße ab. In der Ausstellung sind originalgetreue Modelle von Humboldt-Kalmaren, eines Mantarochen, eines Mondfisches sowie verschiedener Walarten zu sehen. Das größte Ausstellungsstück ist der Blauwal. Über vier Ebenen eröffnen sich immer neue Perspektiven auf die von der Decke hängenden Tiere. Auf den Liegen „am Meeresgrund“ wird eine Multimediashow aufgeführt, die die Besonderheiten, aber auch die Gefährdung der Wale eindrucksvoll vermittelt. Vitrinen zeigen Wissenswertes zu den größten Tieren der Erde, aber auch Interessantes über Kopffüßer wie Kalmare.

Im laufenden Betrieb sei das nämlich nicht so einfach möglich. „Sonst machen wir das ungefähr alle eineinhalb Jahre in Nachtschicht.“ Das sei dann mit mehr Aufwand verbunden, schließlich sind die Kollegen vor Ort keine Nachtarbeit gewohnt. „Und das Arbeiten in der Höhe ist auch nicht ganz ohne“, führt der Technik-Teamchef aus. Am schwierigsten sei es, sich so auf der Hebebühne hoch zu schlängeln, ohne die anderen Exponate zu berühren. Wenn die Mitarbeiter vor Ort zwischen den Öffnungszeiten die Putzaktion starten, benötigen sie knapp eine Woche. Dieses Mal nur ungefähr zwei Tage, bis alle Exponate wieder glänzen.

Viele Veranstaltungen und Projekte in Planung

Das Ozeaneum hofft, bald wieder für Besucher öffnen zu können. „Wir wünschen uns, schnell wieder zu unserem Kernprogramm der Museumspädagogik zurückzukehren“, sagt Pressesprecherin Almut Neumeister. Heißt konkret: Verstärkt Angebote für Schulklassen und Gruppen schaffen und sie über die Meeresbewohner aufklären.

Weiterhin sind im Ozeaneum für dieses Jahr einige Projekte geplant. So entsteht beispielsweise ein interaktives Navigations- und Informationssystem, das die Orientierung optimieren und Museumsgäste mit spannenden Fakten informieren soll. Außerdem soll ein auf künstliche Intelligenz basierendes Gesprächssystem getestet werden, das die Fragen der Gäste vor Ort beantworten soll.

Videos „Hinter den Kulissen“

„Es sind neue Formate in Planung, die Blicke hinter die Kulissen ermöglichen und insbesondere Einblicke in die Arbeit der Aquarianer gewähren sollen“, erklärt Neumeister. Über die Social-Media-Kanäle sollen Videos verbreitet werden, in denen die Mitarbeiter häufige Fragen der Gäste beantworten. Beispielsweise: Wie funktioniert die Mauser bei den Pinguinen? Vermehrt fragen Besucher nämlich danach, wenn die Tiere ihren Federwechsel durchführen.

Veranstaltungen mit Künstlern oder Wissenschaftlern sollen auch 2022 stattfinden, sofern es die Coronabedingungen zulassen. „Es wird ein spannendes Jahr, und wir hoffen, dass sich vieles umsetzen lässt“, sagt Almut Neumeister.

Von Stefanie Ploch