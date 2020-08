Rügen

Die Fahrzeugflotte der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH ( ODEG) für die Ostseeküsten-Linien RE9 ( Rostock – Stralsund – Binz/ Sassnitz) und RE10 ( Rostock – Stralsund – Züssow) ist seit Samstag komplett.

Dies teilte die ODEG mit. Eingesetzt werden Siemens-Triebfahrzeuge vom Typ Desiro ML. Sie werden von der Alpha Trains Europa GmbH, Europas größter Leasinggesellschaft für Schienenfahrzeuge, gemietet.

Anzeige

ODEG will weiter wachsen

ODEG-Geschäftsführer Bernd Schniering freut sich über die Komplettierung und betont den Komfort der neuen Elektrotriebwagen: „Großzügige Sitzabstände und verstellbare Fahrgastsitze sorgen für viel Platz, denn im Desiro ML stehen über 90 Prozent der Zuglänge den Fahrgästen zur Verfügung“, sagt er. Das Bedienkonzept sei auch für die Triebfahrzeugführer besonders gut gestaltet. Von diesen braucht die ODEG immer mehr. Allein in der Region Brandenburg an der Havel will das Unternehmen 200 neue Arbeitsplätze schaffen.

Weitere OZ+ Artikel

In der Stadt Brandenburg werden seit Anfang August über eine elfmonatige Qualifizierung auch die ersten Triebfahrzeugführer ausgebildet. Weitere Qualifizierungen starten am 14. September in Cottbus und am 9. November in Berlin. Mit der Maßnahme sollen auch Frauen, Quereinsteiger und auch ältere Menschen angesprochen werden. Die Ausbildung von Fachkräften wird im Hinblick auf die Erweiterung des Streckennetzes vorangetrieben. 2022 plant die ODEG die Betriebsaufnahme des Netzes Elbe-Spree. Allein dafür werden rund einhundert neue Triebfahrzeugführer wie auch einhundert Servicemitarbeiter gesucht.

ODEG rechnet mit zunehmenden Fahrgastzahlen

Die Netzerweiterung ist nach dem Ausbau des Netzes in MV das nächste große ODEG-Projekt. An der Ostsee werden die neuen Züge von der ODEG im Auftrag der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (VMV) auf 185,2 Streckenkilometern eingesetzt. „Die Zugflotte der blau-weiß designten Züge, ein Zitat auf die Ostseewellen, ist nun vollständig“, sagt VMV-Geschäftsführer Detlef Lindemann. „Wir setzen unser Vertrauen in die ODEG.“

Einer der bautechnischen Vorzüge des Desiro ML soll ein schneller Umbau des Fahrzeuges auf einen Vierteiler sein. So werden im Frühjahr 2021 die derzeitigen Dreiteiler um einen Wagenkasten erweitert, um auf steigende Fahrgastzahlen in MV reagieren zu können. Auch einen hochwertigen 1.-Klasse-Bereich soll es im Zug dann geben.

Von kst