Stralsund/Rügen

Was für ein tolles Ergebnis! Sechs Wasserwachtler und Schwimmenthusiasten des Kreisverbandes Rügen-Vorpommern des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) haben sich zugunsten der Stralsunder Tafel in die Fluten des Greifswalder Boddens gestürzt und dort vor Rügens Küste 30 Kilometer hinter sich gebracht. Jeden einzelnen dieser Kilometer und damit auch die sportliche Leistung honorierten Sponsoren mit 190 Euro. So standen am Ende insgesamt 5700 Euro auf der Uhr.

Neues Kühlauto für die Tafel

Hintergrund und Auslöser dieser Challenge ist die dringend notwendige Neuanschaffung eines Kühltransporters für die Stralsunder Tafel (OZ berichtete). Eines der zwei derzeit im Einsatz befindlichen Fahrzeuge muss zum Ende des Jahres stillgelegt werden. Für die geplante Neuanschaffung werden insgesamt 40 000 Euro benötigt. Mit den gespendeten 5700 Euro ist ein weiterer Grundstock zur Anschaffung des Kühltransporters gelegt.

Anzeige

Einfach mal losschwimmen

Die 15 Kilometer lange Schwimm-Challenge im Greifswalder Bodden zwischen Klein Zicker und Lauterbach war eine Herausforderung der besonderen Art. Der Einzelstarter André Waßnick, gleichzeitig Ideengeber und Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des Kreisverbandes, und die fünf Staffelschwimmer Tatjana Witschel, Jana Arndt, Carmen Tenge-Wieland, Conrad Beyer und Martin Hardtke haben ihre selbst gesteckten Ziele erreicht und als Teamleistung 30 Schwimmkilometer auf ihr sportliches Konto verbucht.

Weitere OZ+ Artikel

Wichtige Institution in der Stadt

Die Stralsunder Tafel, die von Kornelia Uschmann geleitet wird, gibt es bereits seit 1995. Täglich werden über 30 Märkte in Stralsund und der Region angefahren, um Lebensmittel einzusammeln und sie nach aufwendiger Sortierung an fünf Tagen in der Woche an Bedürftige zu verteilen. „Wir haben zum Glück eine sehr stabile Anzahl an ehrenamtlichen Helfern“, ist Burkhard Päschke vom DRK dankbar. „Derzeit unterstützen uns 26 Frauen und Männer.“

Die Stralsunder Tafel ist eine wichtige Institution in der Stadt, denn der Bedarf ist da. „Wir haben jeden Tag von Montag bis Freitag zwischen 100 und 120 Kunden“, erklärt Burkhard Päschke. Deshalb sei es so wichtig, dass auch im kommenden Jahr ein zweites Kühlauto zur Verfügung steht.

Info: Der Kreisverband und insbesondere die Stralsunder Tafel bedanken sich bei den zahlreichen Sponsoren. Wer die Anschaffung eines Kühltransporters unterstützen möchte, kann dies auch weiterhin gern tun. Der Verwendungszweck lautet Schwimm Challenge, IBAN DE91 1505 0500 0840 0017 54.

Von OZ