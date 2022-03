Stralsund

Der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe im Landkreis Vorpommern-Rügen ist zu Ende, die Kameraden der Bundeswehr wurden am Donnerstag verabschiedet.

„Mitten in der vierten Corona-Welle im November 2021 war der Antrag auf Amtshilfe kurzfristig positiv beschieden worden, so dass die Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten ab dem 1. Dezember wiederholt bei den Aufgaben rund um die Corona-Pandemie unterstützen konnten“, heißt es aus dem Landratsamt.

Einsatz im Impfstützpunkt

Die Kameraden des Versorgungsbataillons 142 wurden bei der Impforganisation eingesetzt: An den Impfstützpunkten am Strelapark und in der Rostocker Chaussee unterstützten sie beim Ablauf der Impfstraßen sowie in den mobilen Impfteams. Die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter schätzten die neuen Kollegen genauso wie viele Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis. Davon zeugte das vielfach positive Echo der Bevölkerung.

Hilfe bei der Kontaktverfolgung

Im Gesundheitsamt waren Soldaten des Panzergrenadierbataillons 411 aktiv: Sie unterstützen in den letzten Wochen und Monaten – parallel zum erneuten Anstieg der Corona-Fallzahlen im Landkreis Vorpommern-Rügen – hauptsächlich bei der Kontaktnachverfolgung und der manuellen Probeneingabe in die Software-Programme. Einige von ihnen übernahmen Aufgaben innerhalb der Corona-Kommunikationsstelle. „Es gab eine tolle Zusammenarbeit mit den Männern und Frauen im Tarnfleck. Ich weiß nicht, was wir ohne sie gemacht hätten“, sagt Gesundheitsamtsleiter Jörg Heusler der OZ.

Ihren ausdrücklichen Dank und die Wertschätzung des Landkreises für die geleistete Arbeit sprachen auch Landrat Dr. Stefan Kerth und Jörg Zimmermann, Leiter des Fachdienstes Ordnung und Impfmanager, aus: Ohne die Bundeswehr wäre es dem Gesundheitsamt zum Teil kaum möglich gewesen, die in den Hochphasen der Corona-Pandemie anfallenden Aufgaben zu bewerkstelligen. Als Ausdruck der hervorragenden Zusammenarbeit erhielten alle Urkunden des Landkreises.

Landrat dankt allen Helfern

Der Dank geht ausdrücklich auch an Oberstleutnant Pierre Bornschein, Leiter des Kreisverbindungskommandos, und Kapitänleutnant Olaf Brackmann, stellvertretender Leiter des Kreisverbindungskommandos, die den Einsatz der Kameraden im Landkreis gemeinsam mit den Verantwortlichen in der Verwaltung zuverlässig leiteten und koordinierten.

„In der weltpolitisch aktuell sehr bedrohlichen und angespannten Lage verabschiedet der Landkreis die Bundeswehr-Angehörigen mit der Hoffnung, dass ihr Einsatz nicht nötig wird, um den Frieden und die Sicherheit der Bundesrepublik verteidigen zu müssen“, sagte der Landrat. iso

