Stralsund: Störtebeker Braumanufaktur verkauft jetzt auch Mineralwasser

Mit einem neuen Getränk macht die Störtebeker Braumanufaktur in diesen Tagen auf sich aufmerksam. Diesmal handelt es sich aber nicht um eine preisverdächtige Marke eines Gerstensaftes, sondern um Wasser. „Ebbe & Flut“ heißt das neue nordische Mineralwasser aus dem Brauquartier an der Greifswalder Chaussee in Stralsund.

Mineralwasser hat eine Tradition im Unternehmen

Das Wasser kommt aus der Tieflandquelle, einem neuen Tiefbrunnen des Unternehmens. Es ist künftig in den Sorten Still (ohne Kohlensäure) und Rau (mit Sprudel) erhältlich. Wobei der CO2-Gehalt bei Letzterem auf 6 Gramm je Liter eingestellt ist und damit etwas sanfter als beim üblichen Classic-Mineralwasser, das auf 7 Gramm CO2 je Liter kommt.

Warum jetzt auch noch Wasser? „Weil wir damit Erfahrung haben“, sagt Elisa Raus, Sprecherin des Unternehmens. Sie verweist auf die Marke „Stralsunder Mineralbrunnen“, die in der Region einen guten Namen hat – und die für Gastronomie und Handel in unterschiedlichen Abfüllungsgrößen produziert wird.

Eines der am besten überwachten Lebensmittel

Karsten Triebe, Marketingchef der Braumanufaktur, sagt: „Wir wollten nach den vielen neuen Entwicklungen im Biersektor das Thema Wasser nicht ignorieren und haben uns bewusst dafür entschieden.“ Aus seiner Sicht ist „Ebbe & Flut“ auch ein Beitrag, das Standbein Mineralbrunnen für die Brauerei aktiv im Markt zu halten.

Von der Mineralisation her soll „Ebbe & Flut“ die Mittelwerte deutscher Mineralbrunnen erreichen und damit ausgewogen sein. Laut Triebe wird das Wasser durch regelmäßige Kontrollen sowohl im Brunnen als auch bei der Abfüllung überwacht. „ Mineralwasser gehört zu den am besten untersuchten Lebensmitteln in Deutschland.“

Mit Mineralwasser den Norden erobern

Anders als beim „Stralsunder Mineralbrunnen“ wird die neue Marke von Anfang an strategisch weitergedacht – über die Region hinaus. Das macht schon der Name deutlich. Den Markt für „Ebbe & Flut“ sieht Triebe im gesamten norddeutschen Raum, also vor allem auch da, wo der ständige Wechsel zwischen Hoch- und Niedrigwasser etwas deutlicher zu spüren ist als an der Ostsee.

Ähnlich wie beim Bio-Biersegment des Hauses – in der Brauerei gehen immerhin zehn Sorten der Brauspezialitäten mit Bio-Zertifizierung durch die Abfüllanlagen – setzt man auch bei der neuen Wassermarke auf ökologische Aspekte. „So soll jährlich ein Prozent des Umsatzes an Umweltprojekte in Norddeutschland gehen“, sagt Triebe. Im ersten Jahr arbeitet „Ebbe & Flut“ mit dem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft sowie der Initiative Küste gegen Plastik und Watt°N, dem Netzwerk Freiwilliger im Niedersächsischen Wattenmeer, zusammen.

Kooperation mit Umweltschutzprojekten in Norddeutschland

„Wir freuen uns, ab der Markteinführung mit diesen wichtigen Umweltschutzprojekten zu kooperieren und damit unsere wunderschöne Natur zu bewahren“, so Triebe.

Auch dies ein Signal für die strategische Ausrichtung der Marke „Ebbe & Flut“ entlang der norddeutschen Küsten. Dazu kommt: Auch die Verpackung setzt ein Statement in Sachen Schutz der Umwelt. „Sie ist zu 100 Prozent Mehrweg“, sagt Elisa Raus und weist darauf hin, dass es die neue Wassermarke ausschließlich in Glas-Mehrwegflaschen mit moderner, geradliniger Optik geben wird. Dazu passt dann auch, dass die dazugehörige Kiste für 12 x 0,75 Liter-Flaschen komplett mehrwegfähig ist. Zum Jahresende wird es dieses Wasser auch in den in der Gastronomie beliebten 0,2 Liter-Flaschen geben.

Jedes Jahr eine neue Chance für weitere Umweltprojekte

Gleichzeitig vermittelt der Marketinggedanke dahinter dem Verbraucher das Gefühl, beim Löschen seines Durstes etwas Gutes für die Umwelt zu tun, gewissermaßen etwas für seinen ökologischen Fußabdruck zu tun. Im Brauquartier steht Karsten Triebe dazu: „Jedes Jahr werden wir künftig neue Naturschutzprojekte zur Unterstützung auswählen.“

Die Initiativen können sich ganz einfach über ein Online-Formular auf der Website www.ebbe-flut.com bewerben.

