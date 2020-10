Stralsund

Gute Nachricht für alle Radsportbegeisterten: Der Startschuss zur beliebten Veranstaltung Tour d’Allée wird am Sonnabend um 10 Uhr an der Störtebeker Braumanufaktur fallen. Zumindest einer, denn wie auch in den vergangenen Jahren wird es bei diesem Radsportfest verschiedene Touren mit ganz unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden geben.

Keine spontanen Anmeldungen möglich

Doch mit einigen Einschränkungen müssen die Teilnehmer coronabedingt rechnen. Das beginnt damit, dass der traditionelle Start der AOK-Tour von Stralsund nach Sellin nicht am Hafen, sondern an der Greifswalder Chaussee erfolgt. Außerdem sind in diesem Jahr keine spontanen Anmeldungen vor Ort am Tourmorgen möglich. Darüber informierte Olympiasieger Olaf Ludwig auf einer Pressekonferenz und verwies darauf, dass noch bis Freitag, 18 Uhr, Anmeldungen über die Stralsunder Tourismuszentrale möglich sind. Unter www.stralsundtourismus.de können Radler sich nachmelden, um am Sonnabend von Stralsund nach Sellin zu starten.

Anzeige

Anstelle eines Frühstücks, so wie es sonst üblich war, wird es in diesem Jahr Snacks und Getränke in der Brauerei geben. Außerdem wird es keinen Rücktransport per Bus und Fahrradanhänger von Sellin nach Stralsund geben. Feste Größe ist in diesem Jahr wieder das Begleitfahrzeug der Mecklenburger Radtouren, das den Abschluss bilden wird und wenn es notwendig ist, liegengebliebene Räder und deren Fahrer einzusammeln.

Auf eine Sache wird jedoch nicht verzichtet, einen kleinen Zwischenstopp gibt es wie schon im vergangenen Jahr wieder in Zirkow bei Karls Erdbeerhof, bei dem die Radler an einem Büfett Energie tanken können, um dann die letzten Kilometer noch einmal richtig anzugehen.

Schöne Aussicht vom Rügendamm

Da der Rügenbrückenmarathon in diesem Jahr nicht durchgeführt wird, steht die Rügenbrücke für die sportliche Nutzung nicht zur Verfügung. Doch auf einen schönen Ausblick müssen die Radler deshalb nicht verzichten, denn die 50 Kilometer lange Tour führt über den Rügendamm.

Zum Teilnehmerfeld gehört dann auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow: „Ich bin auf jeden Fall wieder dabei und möchte mit Olaf Ludwig traditionell an den Start gehen.“ Die Freizeitradler der AOK-Tour werden gegen 13 Uhr in der Wilhelmstraße in Sellin zum fröhlichen Ausklang der Sternfahrt erwartet.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Touren für alle Radelbegeisterten

Denn noch zwei weitere Touren mit anderen Startpunkten, werden in Sellin enden. Beide beginnen auf der Insel Rügen. Wer als Familie unterwegs ist, für den ist vielleicht die Hotel-Cliff-Tour genau das Richtige. Los geht es um 11 Uhr in Sellin und auf 20 Kilometern geht es über Baabe, Middelhagen, Lobbe und Göhren zurück nach Sellin. Die sportlich ambitionierte 60 Kilometer lange Mele-Tour startet ebenfalls um 11 Uhr vom Leuchtturm Kap Arkona in Richtung Sellin.

Unter die Tourteilnehmer mischen sich außerdem der Radsportweltmeister von 1980, Uwe Raab, die Ruder-Asse Martina und Achim Dreifke und Radsportler Bernd Drogan. Eigentlich wollte Weltsprungweltmeisterin Heike Drechsler ebenfalls mit an den Start gehen, doch da sie aus Berlin kommen würde, ist das nun nicht möglich.

Natur mit dem Rad genießen

Die Idee hinter der Tour d’Allée ist es, die Schönheit der Insel Rügen auf besondere Art und Weise mit dem Rad zu genießen, vor allem die typischen Alleen. Außerdem nehme das Thema Bewegung einen immer größeren Stellenwert in der Gesellschaft ein. Mit dem Radsportfest werden so gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die Insel und auch den Radsport selbst weiter in den Mittelpunkt zu rücken.

Von Miriam Weber und Christian Rödel