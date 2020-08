Stralsund

Im Bereich der Kreishandwerkerschaft Stralsund-Rügen-Nordvorpommern hatten zum 31. Juli 175 Mädchen und Jungen einen Ausbildungsvertrag in Handwerksbetrieben unterschrieben. Im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres waren das 16 Ausbildungsverträge mehr. Diese Zahlen nannte Uwe Ambrosat, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Die Messlatte ist für Ambrosat aber die Zahl von 292 Lehrverträgen, die insgesamt 2019 abgeschlossen wurden.

Handwerk wird immer gebraucht

Eine Tendenz, die sich auch auf dem Ausbildungsmarkt in der Region zeigt. So konnte bisher im Bereich der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern mit 738 neuen Ausbildungsverträgen ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 verzeichnet werden.

Eine Entwicklung, auf die Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer, hinweist. „Diese gut 740 Jugendlichen haben sich richtig entschieden, denn Handwerk wird immer gebraucht“, so Hochschild. Noch Mitte Juni hatte die Handwerkskammer einen Rückgang der Ausbildungsverträge konstatiert.

Mehr als 12 000 Handwerksbetriebe in der Region

Der Kammerpräsident führt die positive Entwicklung trotz der Corona-Pandemie darauf zurück, dass sich das Handwerk gerade in Krisenzeiten einmal mehr als flexibler und zuverlässiger Wirtschaftsbereich erwiesen habe. Hochschild: „Im Bereich der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern bieten derzeit insgesamt 12 280 Handwerksbetriebe ihre Dienstleistungen und Produkte an.“ Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Zuwachs von rund 100 handwerklichen Unternehmen.

Von Jörg Mattern