Stralsund ist stolz auf die neue Orgel von St. Jakobi

Stralsund

Mit einem feierlichen ökumenischen Gottesdienst ist am Sonnabend die neue Orgel der Stralsunder Kulturkirche St. Jakobi geweiht worden. Erstmals erklang vor 200 Gästen offiziell das gewaltige Instrument mit seinen 3246 Pfeifen und 51 Registern. Die neue Jakobi-Orgel war von der Dresdener Orgelwerkstatt Wegscheider für rund 2,4 Millionen Euro umfangreich rekonstruiert und restauriert worden. Jeweils eine Million Euro kam vom Bund sowie der Hansestadt. Der Neubau komplettiert damit das Trio der großen Orgeln in St. Marien und St. Nikolai. Die Hansestadt feiert das Ereignis in diesen Tagen mit der ersten Stralsunder Orgelwoche.

Neue Impulse für die Orgelkultur

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) dankte in einer sehr emotionalen Rede den Könnern der Orgelwerkstatt Wegscheider und des Holzateliers Püschner. „Sie haben bewiesen, was Orgelbau leisten kann, und setzen damit neue Impulse für die Orgelkultur weltweit“, sagte Badrow, der sich darüber freute, dass sich die Hansestadt nun mit drei historischen Orgeln aus unterschiedlichen Epochen in drei Kirchen „jetzt auch Orgelstadt nennen kann.“

Ein angemessener Ort für die Orgel

Pröpstin Helga Ruch freute sich in ihrer Predigt über einen ganz besonderen Festtag. „Die Kirche ist für diese Orgel der angemessene Ort“, sagt sie „Hier werden wir in unserem Inneren angefasst und an unsere Identität erinnert.“

Gerd Meyerhoff, Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung St. Jakobi. Quelle: Christian Roedel

Gerd Meyerhoff, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes St. Jakobi, erinnerte sich daran, wie 2017 nach dem größten Teil der Sanierungsarbeiten in der Kulturkirche St. Jakobi die Besucher auf den Torso der einstigen Mehmel-Orgel schauten. „Seither haben wir die Orgelsanierung nicht mehr aus den Augen verloren“, so Meyerhoff.

Sein Dank dafür richtete sich sowohl an die Hansestadt, den Sanierungsträger SES, aber vor allem an die über 200 Einzelspender, die das Vorhaben unterstützten. Zuletzt durch ein überwältigendes Engagement für Patenschaften über die Orgelpfeifen. „Wir stehen kurz vor unserem selbst gestellten Ziel, 65 000 Euro einzuwerben, um die bei der Orgelsanierung entstandenen Mehrkosten ausgleichen zu helfen.“

Stralsunder baute sein Gesellenstück für die Orgel

Auch wenn Fabian Schrewe zur Orgeleinweihung gar nicht dabei war, hat der Stralsunder eine ganz besondere Beziehung zur Jakobi-Orgel. Der 24-Jährige hat gemeinsam mit seiner Kollegin Andrea Martens Orgelbau bei Wegscheider gelernt. Beide haben ihre Gesellenstücke in der Orgel verbaut. „Wir haben jeder eine der beiden Windladen im Unterwerk angefertigt, die die Luft zu den Pfeifen leiten“, sagt er.

Seine Einladung hatte der Abiturient des Hansa-Gymnasiums an seine Oma verschenkt, die kurz zuvor Geburtstag hatte. „Orgelbau ist für mich ein unheimlich vielseitiger Beruf, der von der Zimmermannsarbeit bis zur Feinmechanik viele verschiedene Arbeiten beinhaltet.“ Nach Abschluss seiner Lehre zieht es den Gesellen jetzt nach Süddeutschland, wo er sich bei einem neuen Orgelbaumeister die Fertigkeiten für den Bau moderner Orgeln aneignen möchte. „Aber die Jakobi-Orgel wird für mich nicht nur meine erste Orgel, sondern auch immer meine größte Erinnerung bleiben“, ist er überzeugt.

Bach hätte sich gefreut

Kristian Wegscheider, Orgelbaumeister aus Dresden. Quelle: Christian Roedel

Für seinen Ausbilder Kristian Wegscheider ist dieses Instrument ebenfalls etwas ganz Besonderes. „Ich habe schon 110 Orgeln restauriert, aber dieser Neubau ist für mich die Krönung – gewissermaßen die Jakobi-Krönung“, sagt der Orgelbauer und lacht. Und dann wird er ernst. „Ich denke, Bach hätte sich darüber gefreut, denn er hat zeitlebens nach einer Orgel gesucht, die zu seinen Werken passt. Wir haben ihm hier gewissermaßen zusammen mit der Hansestadt nachträglich eine solche Orgel zum Geschenk gemacht.“ Kristian Wegscheider ist selbstbewusst genug, zu erklären, dass die Jakobi-Orgel unter den derzeit besten Bach-Orgeln ihren würdigen Platz finden wird.

Und so ist es sicher kein Zufall, dass das erste Stück, das zur Orgel-Weihe auf dem neuen Instrument gespielt worden ist, von Johann Sebastian Bach war, seine „Toccata F-Dur – Lobe den Herren“. Dabei gab es zwar bereits mit dem ersten Ton eine kleine Panne. Doch das ist schon eine weitere Geschichte, die zu den bisherigen dieses Neubaus noch zu erzählen ist.

Von Jörg Mattern