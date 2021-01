Stralsund/Rügen

Der stationäre Autohandel als Absatzkanal bleibt im aktuellen Lockdown zunächst bis Mitte Februar untersagt, während in den Autowerkstätten repariert werden darf und auch die großen Automobilfirmen weiter produzieren. Beim Zweckband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) stößt das auf großes Unverständnis. „Mit der Verlängerung des Lockdowns wird die Schraube wieder ein Stück weitergedreht und erhöht den wirtschaftlichen Druck auf die mittelständisch geprägten Automobilhändler“, zeigt sich ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn besorgt.

Er fordert jetzt von der Politik schnell eine Perspektive für das existenziell wichtige Frühjahrsgeschäft im Autohandel. „Es ist momentan kaum möglich, das Volumen der Fahrzeugbestellungen für das Frühjahrsgeschäft zu kalkulieren. Bleiben die Händler auf georderten Autos sitzen, reden wir hier bundesweit über drohende finanzielle Belastungen in Milliardenhöhe“, so Peckruhn, der dadurch viele Existenzen gefährdet sieht.

Autohäuser drängen auf Öffnung

Seine Forderung daher: Die Autohäuser jetzt schnell wieder zu öffnen. Mit ihren meist großen Verkaufsräumen bei geringer Kundenfrequenz sowie unter erprobter Einhaltung der Corona-Schutzauflagen sei dies ohne erhöhtes Infektionsrisiko problemlos möglich.

Eine Forderung, mit der sich auch Holger Neu identifizieren kann. „Ich habe schon die Hoffnung, dass es nach dem 15. Februar wieder möglich sein sollte, sich im Showroom mit den Kunden zu treffen, die ein neues Auto suchen“, sagt der Geschäftsführer der Neu Gruppe, die an zwölf Standorten zwischen Barth, Stralsund, Greifswald und Anklam mit Kraftfahrzeugen der Marken von Volkswagen AG sowie Kia handelt.

„Es stehen ja nicht zeitgleich 50 Interessenten vor unseren Verkäufern. Alles andere lässt sich doch coronasicher organisieren, sagt Neu. Das funktioniere ja auch mit viel Sicherheit bei der Übergabe von Fahrzeugen, die vor dem Lockdown von den Kunden geordert worden seien.

Was das bevorstehende Frühjahrsgeschäft betrifft, lässt sich der Chef der Neu-Gruppe seinen Optimismus nicht nehmen. „Wir haben unsere Jahresplanung aufgestellt und an der werden wir auch festhalten.“

Das Werkstattgeschäft läuft derweil weiter. „Obwohl auch hier zu merken ist, dass die Leute weniger Auto fahren beziehungsweise wegen Corona auf nicht notwendige Kontakte verzichten“, sagt Holger Neu.

Autobremer: Reparaturannahme und Autoverkauf per Video

Bei Auto Bremer im Bergener Ortsteil Siggermow auf Rügen läuft das Werkstattgeschäft unter Sicherheitsvorkehrungen weiter. Der Betrieb läuft so kontaktlos wie möglich mittels Schlüsselablage und Trennwänden. Weil Kunden die Werkstatt nicht betreten dürfen, erfolge die Service- und Reparaturannahme zudem per Video-Check. „Dabei geht der Kfz-Meister mit einer Kamera um das Auto und der Kunde kann ihm per Video auf seinem Handy folgen“, erklärt Juniorchef Alexander Schröder.

Videotechnik kommt auch beim Autoverkauf zum Einsatz. Der findet derzeit online statt. Interessiert sich ein Kunde für ein Auto, wird ihm dieses per Videoanruf vorgestellt.

„Wir versuchen, unsere Kunden in dieser Zeit so individuell wie möglich zu betreuen, damit die Menschen mobil bleiben können, vor allem die Pflegedienste. Als Familienunternehmen können wir uns der Situation schneller und flexibler anpassen, als das einem großen Konzern möglich ist.“ So zählt zu den zusätzlichen Leistungen auch die Desinfektion von Leih- und Kundenfahrzeugen sowie ein Hol- und Bringservice. „Wir haben niemanden in Kurzarbeit schicken müssen und überbrücken die Zeit mit Wartung und Aufbereitung von Fahrzeugen“, sagt Schröder.

Grassows Autowelt: Gebrauchtwagen sind derzeit gefragt

Der Onlinehandel läuft auch bei Grassows Autowelt in Stralsund gut – vor allem bei Gebrauchtwagen. Günter Grassows Strategie für den Lockdown: „Wir kaufen momentan bundesweit Gebrauchtwagen ein und arbeiten diese auf.“ Das sorgt für Arbeit in der Werkstatt. Und der Geschäftsführer weiß, dass Interesse der Kunden am Gebrauchten da ist. „Beim Neuwagengeschäft ist eher Zurückhaltung spürbar.“ Zwar sei das Frühjahrsgeschäfts bei den Neuen dadurch schwer kalkulierbar, doch Grassow ist sich sicher: „MV ist schon wegen der Fläche ein Autofahrerland. Da springt auch der Neuwagenverkauf wieder an.“ Und so stellt auch ein überschaubarer Dreimonatsvorlauf für ihn kein Problem dar.

Ford Autohaus investiert in den Laden

„Im Lockdown zum Wunschfahrzeug“, steht auf der Internetseite des Stralsunder Ford-Autohauses Dangel. Für Christian Dangel ist das kein Widerspruch. „Der Onlinehandel läuft, bei Diesel, Elektro und Hybrid“, sagt der Geschäftsführer. Nicht nur die Werkstatt ist besetzt, auch seine drei Verkäufer sind alle noch an Bord. „Wir investieren jetzt in Ladeinfrastruktur und damit in die Zukunft.“

Von Jörg Mattern und Uwe Driest