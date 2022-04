Stralsund und Rügen: Noch fast 1000 Ausbildungsplätze unbesetzt

Rügen

Für seinen Traumjob müsse heute niemand mehr das Land verlassen, die Möglichkeiten in MV seien riesig, findet Jürgen Radloff. Tatsächlich verhält es sich eher umgekehrt. Seit Jahren entwickeln sich Angebot und Nachfrage am Ausbildungsmarkt in der Region deutlich auseinander. Die Zahl der gemeldeten Stellen übersteigt regelmäßig jene der Bewerber. Das werde sich sehr wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht ändern, meint der Chef der Arbeitsagentur in Stralsund. Schon jetzt stünden den 607 Bewerbern um einen Ausbildungsplatz in seinem Bezirk 1323 Stellen gegenüber, die von den Unternehmen der Region angeboten werden. Dabei lassen sich beide Zahlen aber keineswegs voneinander subtrahieren, um die Zahl noch offener Stellen zu erhalten. Noch haben nicht alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer zueinander gefunden. So sind von den angebotenen Ausbildungsplätzen bislang 985 noch nicht besetzt. Von den Bewerbern um einen Platz haben 397 einen solchen noch nicht sicher.

Zum Ende des ersten Quartals jedes Jahres veröffentlicht die Arbeitsagentur aktuelle Zahlen zu Bewerbern und Stellen im Ausbildungsbereich. „Das ist traditionell so, weil wir dann zum ersten Mal einen Trend ablesen können“, so Radloff. Tatsächlich liegt die Zahl der Stellen fast exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Bei den Bewerbern gibt es allerdings einen deutlichen Rückgang. Aktuell haben sich 194 Mädchen und Jungen weniger bei der Berufsberatung gemeldet als im März des Vorjahres.

Gut ein Drittel der Azubis in Hotels und Gaststätten

Jugendliche haben allein im Landkreis Vorpommern-Rügen die Auswahl zwischen 138 Berufsbildern vom Altenpfleger bis zur Zimmerin. Natürlich dominieren in einer touristisch geprägten Region dabei Berufe in der Hotel- und Gastronomiebranche. Insgesamt bilden die Mitgliedsunternehmen der IHK im Landkreis über alle Ausbildungsjahre hinweg 1401 Azubis aus. Davon lernen 502 in Hotellerie und Gastronomie. 318 der gut 14oo Azubis haben dabei eine ausländische Staatsbürgerschaft und kommen vor allem aus Indonesien (73 Auszubildende), Vietnam (54) und der Ukraine (33).

Auch Adelina Schmelzing (19) und der aus Georgien stammende Alexander Shatirishvili (20) wollen Hotelfachleute werden und begannen eine Ausbildung im Cliff-Hotel von Sellin. „Wir haben 13 Stellen zu besetzen und bisher drei Zusagen“, sagt Juliane Berkholz. Ihr Haus suche noch Konditoren, Kosmetikerin, Köchin und Hotel-Kaufleute. Hotel-Direktor Peter Schwarz bricht eine Lanze für die Branche und schwärmt von der Vielfalt der Tätigkeiten gerade in großen Häusern. „Eine Lehre im Hotelfach in Deutschland genießt weltweit einen guten Ruf“, so Schwarz. „Das eröffnet manchem Absolventen die Möglichkeit, den Horizont zu erweitern.“ Auch die Binzer Hotels „Kurhaus“ und „Vierjahreszeiten“ suchen weitere junge Leute, ebenso wie der Stralsund Scheelehof.

Zahlen der Arbeitsagentur Stralsund Quelle: Arno Zill

Bei den Berufsbildern weichen Nachfrage und Angebot nicht allzu weit voneinander ab. Die Top-5 Ausbildungsberufe im Bereich Hotel und Gasstätten sind laut IHK Hotelfachleute (178 Angebote), Koch oder Köchin (148), Restaurantfachleute (107), Hotelkaufleute (26) und Fachkraft im Gastgewerbe (24). Zu den am meisten nachgefragten Ausbildungsberufe zählen darüber hinaus Verkäuferin sowie Kaufleute im Groß- und Einzelhandel, Büromanagement oder Tourismus und Freizeit.

Sattler repariert Sättel und Zaumzeug für Störtebeker-Festspiele und Hiddenseer Kremser

Aber nicht alle Berufe seien suchenden Jugendlichen bekannt, weiß Radloff. So suchen Betriebe dringend auch Lehrlinge, die sich für die Berufe Orthopädietechnik-Mechaniker, Parkettleger, Milchwirtschaftliche Laborantin oder Operationstechnischer Assistent interessieren. Sogar Brunnenbauer und Sattler werden gebraucht. „Ich bin der einzige Sattler und Feintäschnermeister der Insel“, sagt Arne Witt, der seine Werkstatt in Patzig betreibt. Der Beruf erfordere körperliches und geistiges Geschick gleichermaßen: „Man muss einen Plan im Kopf haben und rechnen können.“ Witt passte sein Angebot der regionalen Nachfrage an und hat daher weniger mit Autos und mehr mit Booten zu tun. Auch für die Störtebeker-Festspiele und Hiddenseer Kremser repariert er Sättel und Zaumzeug. Die einzige Ausbildungsstelle zum Naturwerksteinmechaniker im Landkreis besetzt Sebastian Zeggel. Der arbeitet im Natursteinkontor Nord im Stralsunder Ortsteil Lüssow und weil der Beruf so selten ist, muss der Azubi bis nach Bayern fahren, sagt Verkaufsleiter Mitko Strutz.

Jürgen Radloff appelliert an Jugendliche, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, sich rechtzeitig darum zu kümmern. Termine für ein Beratungsgespräch können unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 4 5555 00 oder auch per Mail an Stralsund.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbart werden. Unternehmen, die Ausbildungsstellen melden möchten, können sich an die kostenlose Hotline für Arbeitgeber unter 0800 4 5555 20 wenden.

Von Uwe Driest