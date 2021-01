Stralsund/Rügen

Vergeblich hatten die Mitglieder der Friseurinnung Rügen und Stralsund in den letzten Tagen gehofft, dass der Corona-Lockdown am 31. Januar ein Ende hätte finden können. Mit einem offenen Brief, den 20 Innungsbetriebe von Rügen und Stralsund unterschrieben haben, hatten sie zuletzt auf die Lage ihrer Betriebe aufmerksam gemacht. Aus dessen Zeilen spricht Wut und Enttäuschung.

Ohnmacht, die Angst macht

„Ob wir nach Corona noch für unsere Kunden da sein können, ob unsere Mitarbeiter und wir noch ein Geschäft haben, das haben wir aktuell nicht in der Hand. Diese Ohnmacht macht uns Angst und wütend.“ Die Friseure hatten dem Bundesgesundheitsminister vertraut und zitieren ihn in ihrem Schreiben: „Sehr geehrter Herr Spahn, wir vertrauten Ihrer Aussage vom 1. September 2020: Man würde mit dem Wissen von heute keine Friseure und keinen Einzelhandel mehr schließen.“

Es kam anders. Am 16. Dezember mussten die Handwerksbetriebe wegen der nicht unter Kontrolle zu bringenden Infektionszahlen dennoch schließen.

Hygienemaßnahmen in allen Salons durchgesetzt

Doch die Friseure und Friseurinnen versichern in ihrem Brief, dass sie alles getan haben, diese Entwicklung nicht zu befördern. „Wir haben uns an alle Vorschriften gehalten. „Wir haben die Hygienemaßnahmen in allen Salons der Innungsbetriebe durchgesetzt. Niemand kann uns etwas vorwerfen! Niemand hat sich infiziert. Niemand wurde infiziert. Trotzdem werden wir mit der Schließung durch die Politiker bestraft.“

Im Sommer konnten keine Reserven aufgebaut werden

„ Simones Haarstudio“ ist das einzige Friseurgeschäft in Glowe auf Rügen. Inhaberin Simone Naulin, Obermeisterin der Innung sagt: „Die Stimmung in den Betrieben ist dramatisch. Uns fehlen nicht nur das Oster- und das Weihnachtsgeschäft. Auch immer Sommer haben wir wegen der Hygienemaßnahmen und den Abstandsregeln nur halb so viele Kunden bedienen können wie unter normalen Bedingungen. Damit lassen sich keine großen Reserven aufbauen.“

Ihre drei Mitarbeiterinnen sind derzeit in Kurzarbeit. Für die Auszubildende gilt das nicht. Mit ihr muss Simone Naulin die bevorstehende Gesellenprüfung vorbereiten. Trainiert werden kann nur an Modellköpfen. Mit dem offenen Brief wollten wir vor allem unsere Kunden auf die Lage im Handwerk aufmerksam machen“, sagt die Obermeisterin.

Das Handwerk stirbt leise

Für Jens Andres vom Stralsunder „Salon Haar“ ist die Schmerzgrenze bereits erreicht. „Es ist vor allem das Hickhack der Regierung, das uns nicht planen lässt und die Kunden verunsichert“, sagt er. Dazu kommt der bürokratische Aufwand, um an die vom Bund versprochenen Unterstützungen zu kommen. „Die Politiker retten lieber öffentlichkeitswirksam die großen Konzerne. Doch das Handwerk stirbt derweil still und leise“, ist Andres erzürnt. „Dabei ist es in MV doch gerade der Mittelstand, der die Wirtschaft trägt.“

Sogar Luftreinigungsgeräte installiert

In ihren beiden Salons hat die Familie Andres nichts unversucht gelassen, sich und ihre Kunden sicher durch die Corona-Zeit zu bringen – durch Verlängerung der Öffnungszeiten die Schichten entzerrt, Masken, Trennwände, Desinfektionsmittel und sogar Luftreinigungsgeräte angeschafft. „Kunden haben uns betätigt, dass sich sie bei uns wohlfühlen. Hier hat sich niemand infiziert“, sagt Jens Andres. „Die Corona-Hotspots liegen woanders, nicht bei den Friseuren.“

Endlich mal Druck aufbauen

Dass der jetzt verschärfte Lockdown Mitte Februar aufgehoben wird, glaubt Jens Andres nicht. Den offenen Brief hält er dennoch für wichtig. „Wir mussten endlich mal etwas Druck aufbauen.“

Die 80 Mitarbeiter der Stralsunder Meisterwelle GmbH sind bis auf die Azubis alle in Kurzarbeit. „Die aktuellen Corona-Entscheidungen vermitteln uns wenig Perspektiven“, sagt Geschäftsführerin Petra Jendreck. „Wenn man uns gesagt hätte, der Lockdown geht bis Ende März, dann hätten wir gewusst, woran wir sind und uns darauf einstellen können. Aber so macht einen die Ungewissheit fertig.“ Dazu kommt, dass die Fixkosten weiterlaufen und man das Geld vorstrecken muss. „Denn von den beantragten Unternehmensbeihilfen ist noch kein Cent eingetroffen“, so die Chefin.

Kunden fragen schon nach Terminen

Sie freut sich, dass wenigstens die Kunden der Meisterwelle die Treue halten. „Ständig klingelt das Telefon und Leute fragen, ob sie schon einen Termin machen können“, sagt Petra Jendreck. Das zeigt ihr vor allem eines: Die Nachfrage und der Bedarf sind groß. „Dennoch können wir jetzt bei der unklaren Lage keine Termine machen.“

Kreishandwerkerschaft steht hinter den Friseuren

Bei der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern steht Geschäftsführer Uwe Ambrosat hinter dem offenen Brief der Friseurinnung. „Nur abwarten und stillhalten bringt die Betriebe in diesen Zeiten nicht weiter“, sagt er. Und dass er sich freuen würde, wenn das Schreiben zu einer Lösung für die Handwerksbetriebe führen würde.

Die Kreishandwerkerschaft unterstützt die Innung vor allem mit Informationen, etwa zu den Möglichkeiten die Gewerbemieten über einen längeren Zeitraum zu strecken oder wie im schlimmsten Fall die Firmeninhaber Grundsicherung beantragen können. Ein Fall, von dem Ambrosat hofft, dass er nicht eintreten möge.

Von Jörg Mattern