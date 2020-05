Stralsunder Freikirche veranstaltet Tauf-Spektakel auf Rügen

Stralsund

Die Stralsunder Glaubensgemeinschaft mit dem Namen Fathers House Church ( FHC) veranstaltet an diesem Wochenende ein Tauf-Spektakel auf der Insel Rügen. Und dies an einem historischen Ort. Denn stattfinden soll die Taufe am Sonntag um 11 Uhr in Neukamp bei Putbus an der Preussensäule. Die Veranstaltung der evangelischen Freikirche ist öffentlich. Pastor Udo Richter Kirche lädt daher Mitglieder und Gäste auf die Insel Rügen ein. Einzuhalten sind sind die aktuell geltenden Coronaregeln.

Mehr lesen:

Prohner zeigt Diebstahl an: 25 seiner Hühner verschwunden

Anzeige

Stralsunder Rettungsboot „ Hertha Jeep“ wieder fit für die Saison

Weitere OZ+ Artikel

Marinemuseum auf Insel Dänholm öffnet mit neu gestaltetem Außenbereich

Von OZ