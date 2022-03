Stralsunder Gefängnis: Rügener berichtet über seine Ausbildung hinter Gittern

Stralsund

Es ist ein Ort, über den nicht viel gesprochen wird: Das Gefängnis. „Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man nichts von uns hört“, sagt Michaela Hahn, Öffentlichkeitsbeauftragte der Justizvollzugsanstalt Stralsund. „Das bedeutet, dass alles in Ordnung ist.“ Hinter den dicken Betonwänden ist es in der Tat mucksmäuschenstill. Bis auf das Rascheln der übergroßen Schlüssel ist auf dem Flur zu den Zellen nichts zu hören.

Gerade wird das Mittagessen verteilt, sodass es auf dem Flur nach leckerem Essen riecht. Nachtisch scheint es auch zu geben, ein kleiner Wagen mit Schokoriegeln und anderen Süßigkeiten rollt durch die dann umgehend wieder verschlossene Metalltür.

Ausbildung im Justizvollzug

Ein vollkommener Kontrast zu den eher turbulenteren Szenen aus amerikanischen Spielfilmen. „Das kann man gar nicht vergleichen“, bestätigt Oleg Rudolph. Trotzdem waren es genau jene Kinostreifen, die sein Interesse an einer Karriere im Justizvollzug weckten. „Ich fand den Beruf eigentlich schon immer spannend“, beginnt er zu erzählen. Auf einer Berufsmesse in Gingst war es vor allem ein Stand, der den gebürtigen Bergener in seinen Bann zog: Der gemeinsame Infostand von Polizei, Zoll und Justiz.

„Eine Ausbildung bei der Polizei und beim Zoll fand ich nicht so spannend, aber die Justiz ist irgendwie hängen geblieben“, weiß er noch. Damals bestand jedoch noch eine Altersgrenze von mindestens 21 Jahren. So begann Oleg Rudolph zunächst eine Ausbildung zum Automobilkaufmann. „Die habe ich abgebrochen, weil es einfach nicht das Richtige war für mich“, erklärt er.

Nachdem der Rügener anschließend einige Jahre in der Gastronomie arbeitete, erinnerte ihn seine Mutter an den damaligen Berufswunsch: „Mensch, versuch es doch einfach mal“, habe sie ihn ermutigt.

Kein Glamour-Beruf

Um sich über die Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten zu informieren, dienten dem 21-Jährigen vor allem das Internet – und ein ehemaliger Insasse. „Ich habe jemanden kennengelernt, der selbst mal im Gefängnis saß“, berichtet er. Das Gespräch habe ihm einen guten Einblick gegeben und in seinem Vorhaben bestärkt. „Man kann ja nicht einfach mal so in die Anstalt gehen und ein Praktikum machen.“

Tatsächlich ist es eher schwierig, in den Beruf hineinzuschnuppern. „Justizvollzug ist eher selten ein Thema in der Öffentlichkeit“, weiß Michaela Hahn. „Es ist eben kein Glamourberuf.“ Das sei auch in der Nachwuchsförderung schwierig. „Tätigkeiten von Polizisten oder Krankenpflegern werden oft höher angesehen, obwohl auch wir für die allgemeine Sicherheit der Bevölkerung sorgen.“

Oleg Rudolph und Michaela Hahn berichten über die Ausbildung in der JVA Stralsund. Quelle: Barbara Waretzi

Ein Praktikum oder Schülerausflüge ins Gefängnis sind aufgrund der Sicherheitsanforderungen oft schwierig umzusetzen. „Wir haben festgestellt, dass Berufsmessen geeigneter sind“, sagt die Öffentlichkeitsbeauftragte. „Es ist einfach schwierig, den Spagat zwischen Sensationslust und ernsthaftem Interesse zu finden.“ Ein Schnuppertag in der JVA soll kein Zoobesuch sein, zumal auch die Insassen ein Recht auf Privatsphäre haben.

Harte Aufnahmeprüfungen

„Wer sich für eine Ausbildung interessiert, kann uns auf den sozialen Medien folgen“, sagt Michaela Hahn mit einem Zwinkern. Der Weg zum Ausbildungsplatz ist jedoch kein Zuckerschlecken: „Ich musste mich gut vorbereiten“, sagt Oleg Rudolph. Neben einem umfangreichen Intelligenz- und Allgemeinwissenstest mussten die Prüflinge auch sportlich einiges beweisen. „Wir mussten Klimmhänge, Pendelläufe, Liegestütze und einen Ausdauerlauf machen.“

An seinem Prüfungstag bestanden lediglich fünf von 17 Bewerbern die Tests. „Ich habe zu Hause den bayrischen Aufnahmetest geübt“, sagt Rudolph und lacht. „Das habe ich erst später bemerkt, aber da Bayern noch mal härtere Anforderungen hat, war ich anscheinend ganz gut vorbereitet.“

Die harten Aufnahmebestimmungen seien aber durchaus sinnvoll. Der Beruf verlangt den Anwärtern nicht nur körperlich einiges ab. „Man sollte auch mental gefestigt sein“, so Hahn.

Resozialisierung beginnt am ersten Tag

„Als Wärter geht es nicht bloß um das Schließen der Türen“, betont sie. „Die Stationskollegen sind Ansprechpartner für die Insassen und fungieren als Schnittstelle in den Vollzugskonferenzen, wenn es um die Entlassung geht. Schließlich haben sie tagtäglich mit ihnen zu tun und können den Fortschritt beurteilen.“ Im Vordergrund stehe stets die Resozialisierung.

„Hier sitzen Menschen, mit denen man respektvoll umgehen muss“, bestätigt der 21-jährige Azubi. Seit dem ersten Februar unterstützt er die Stralsunder Kollegen. „Jeder hat ein Paket an Problemen, die er mitbringt.“ Während der Haft sollen sie lernen, anders damit umzugehen. Angst habe er nicht, wenn er die Zellentüre öffnet, aber „eine gewisse Vorsichtshaltung sollte man beibehalten, es hat ja einen Grund, warum sie hier sitzen“, so Oleg Rudolph.

In der Stralsunder Anstalt befinden sich zumeist Täter, die eine Kurzstrafe bis zu drei Jahren absitzen müssen. Das sei oft schwer, da die Beamten nur relativ kurz mit ihnen arbeiten können. Trotzdem gebe jeder sein bestes, um den Insassen ein künftig straffreies Leben zu ermöglichen. „Niemand möchte wieder zurück in die Anstalt, das ist in unserem Fall ein gutes Zeichen“, sagt Michaela Hahn.

Von Barbara Waretzi