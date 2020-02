Stralsund

Nein, ein Mann der großen, geschliffenen Worte ist Karsten Liefländer nicht, eher ein manchmal ungestümer pommerscher Stier, der kraftvoll und beharrlich die Dinge anpackt. Kein Schnacker, sondern ein Macher ist der gebürtige Stralsunder, der nach genau 30 Jahren an Bord des IHK-Tankers das Steuerrad als regionaler Wirtschaftskapitän für das Festland und die Insel Rügen loslässt.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 65-jährige Geschäftsstellenleiter der Industrie- und Handelskammer mit großem Bahnhof in der kleinen Kapitänskajüte der „Gorch Fock I“ symbolisch in den Ruhestand verabschiedet. Wenn er über die großen Erfolge seiner drei Jahrzehnte währenden Arbeit spricht, sagt er stets: „Das haben wir gemeinsam erreicht.“

„ Hans Dampf in allen Gassen“

Kurze, klare, aber immer kumpelhafte Ansagen prägten seinen Führungsstil, der in seinen Worten nie persönlich übergriffig oder autoritär wurde – so sagen es zumindest langjährige Begleiter, die ihn auch als Privatmenschen schätzen gelernt haben. Bedingungslose Kameradschaftlichkeit, absolute Zuverlässigkeit, größtmögliche Gerechtigkeit und der hanseatische Handschlag mit Nibelungentreue zur vereinbarten Abmachung lauten die vier wichtigsten Tugenden des „ Hans Dampf in allen Gassen“, wie er unzählige Male zu seiner Verabschiedung respektvoll tituliert wurde.

„Wir sind bei den Chefinnen und Chefs der einheimischen Unternehmen immer vor Ort gewesen, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes gebrannt hat “, so Liefländer, der in seiner Amtszeit mit seinem Dienstwagen Hunderttausende Kilometer zurückgelegt hat.

VEB, CDU , IHK

Ein Blick zurück in die Anfangsjahre seiner Karriere: Nach seiner absolvierten Zootechniker-Ausbildung mit Abitur sammelte er erste berufliche Erfahrungen im VEB Tierzucht Rostock und hat auf der LPG Garz auf Rügen harte körperliche Arbeit kennengelernt. Nach der Delegierung zum vierjährigen Studium, das er als Diplom-Agraringenieur abschloss, war die Zeit der politischen Wende in der DDR nicht mehr weit.

Vom christlich geprägten Elternhaus beeinflusst, setzte er sich im politisch heißen Herbst 1989 für Reformen in allen gesellschaftlichen Bereichen ein und ging dafür auch auf die Straße oder zu den Friedensgebeten in die Marienkirche. Bereits seit 1979 ist Liefländer Mitglied der CDU.

Viele Ämter, viel Verantwortung

Als Liefländer 1990 von der damaligen Handels- und Gewerbekammer Rostock gefragt wurde, ob er die Stralsunder Außenstelle als neuer Leiter antreten wolle, hat er nicht lange überlegt und zugesagt. Im vereinigten Deutschland engagierte er sich in seiner Freizeit noch als CDU-Abgeordneter in der Bürgerschaft der Hansestadt, doch die Fülle der vielen Ämter in Gremien und Beiräten ließen ihm keine Zeit mehr, die lokalpolitische Verantwortung ernsthaft weiterzuführen. Unter anderem war er stellvertretender Beiratsvorsitzender des Jobcenters Rügen, Mitglied im IHK-Regionalausschuss und im Kuratorium „Nationalpark Vorpommersche Boddenküste“.

Nach vier aktiven Jahren, sowohl als Bürgerschaftsabgeordneter im Wirtschafts- und Bauausschuss als auch im Finanz- und Vergabeausschuss, hatte der umtriebige Mann das Feld für eine gesunde lokale Wirtschaft mitbestellt. Doch von 1999 bis 2009 zog es ihn dann doch noch mal in die Politik, und zwar unter anderem als Kreistagsabgeordneter.

Frau starb mit 23 Jahren

So geradlinig und stringent wie seine berufliche Laufbahn sich gestaltete, ging es im Privatleben des Karsten Liefländers nicht immer zu. Als junger Witwer – seine erste Frau, mit der er zwei Kinder hat, starb mit gerade einmal 23 Jahren – musste er alleine Verantwortung für die beiden Heranwachsenden übernehmen. Dieser Schicksalsschlag prägte ihn für sein weiteres Leben. Doch wagte er auch im Privatleben den Neuanfang.

Bei den vielen Abschiedsreden, die am Donnerstag noch im weiteren Verlauf bis abends im Störtebeker Brauquartier auf den zukünftigen Ruheständler gehalten wurden, kam mehrfach die Sorge auf, ob er denn so einfach loslassen könne. „Ich hätte zwar noch gerne ein paar Jahre weitergearbeitet, aber in Rostock ist eine andere Entscheidung getroffen worden und meine Nachfolge wurde, etwas früher als für mich geplant, eingesetzt, aber ich akzeptiere es natürlich“, so Liefländer gegenüber der OZ. „Aber jetzt kann ich mich endlich mehr um meine sieben Enkelkinder kümmern und in wenigen Tagen geht es erst einmal in den Winterurlaub.“

