Stralsunder Jugendkunstverein lädt zur Weltausstellung

Die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern neigen sich dem Ende. Weil das Verreisen für viele Familien aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war, hat der Stralsunder Jugendkunstverein in den vergangenen Wochen mit einem umfangreichen Programm Kindern und Jugendlichen das Zuhausebleiben verschönert – mit künstlerischen Angeboten, die abenteuerlichen Urlaub in fremden Ländern so gut es geht am Sund stattfinden lassen.

In den sechs Ferienwochen „bereisten“ ca. 150 Kinder und Jugendliche mittels der „Reiseagentur Thomas Kuck“ 13 Landstriche von der Mongolei bis Island und von der Tiefsee bis zum Mond. „In Marokko wurden Teppiche gewebt, Turbane gefärbt und Messer geschmiedet. Exkursionen zu den Büffeln nach Warksow bei South Dakota, den afrikanischen Königen bei Pütte, japanischen Druckmeistern und den Tlingit-Indianern Alaskas standen ebenso auf dem Programm wie entspanntes Cocktailschlürfen in der Karibik“, heißt es seitens des Vereins.

Eröffnung am Freitag

Und da die alte Weisheit „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, immer noch gilt und die Weltenbummler nach 40 Tagen Reise nach Stralsund zurückgekehrt sind, wollen sie nun ihre Funde zeigen, Experimente erläutern, Erfahrungen teilen und von ihren zahlreichen Abenteuern berichten. Nichts weniger als eine „ Weltausstellung“ wird es deshalb geben.

Eröffnung: Freitag, 31. Juli, 16 Uhr. Mitarbeiter und der Vorstand des Jugendkunstvereins, Kinder und Jugendliche, Eltern, Förderer, Freunde, Unterstützer, Nachbarn und Vereinsmitglieder laden dazu in den Speicher am Katharinenberg ein.

Die Reiseagentur „ Thomas Kuck“ ist ein Projekt des Jugendkunst e.V. und wird gefördert vom Landkreis Vorpommern-Rügen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

