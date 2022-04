Stralsunder Krankenhaus: Patienten dürfen wieder Besuch empfangen

Stralsund

Gute Nachricht für alle, die Ostern oder in der Zeit daran im Krankenhaus liegen müssen: Das Helios Hanseklinikum gestattet es Patienten ab Karfreitag, 15. April, wieder Besuch zu empfangen. Dies war seit 19. April nicht mehr möglich. Lediglich auf der Kinder- sowie Entbindungsstation, auf der Onkologie und wenigen Ausnahmefällen waren Besuche erlaubt. Zwischenzeitlich sollte das Besuchsverbot aufgehoben werden, doch die hohe Corona-Inzidenz ließ das nicht zu.

Die Besuche sind nun zunächst mit Einschränkungen verbunden, wie das Krankenhaus mitteilt. So müssen die Besuche telefonisch angemeldet werden (03831 / 35 38 70). Zudem müssen Besucher am Einlass einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder PCR-Test vorweisen. Patienten dürften nur einen Besucher empfangen. Zudem besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Nach Höchstständen im März, als knapp 80 Personen mit oder wegen Corona im Klinikum lagen, ging die Belegung mit Covid-Patienten wieder deutlich zurück auf etwas mehr als 40. In dieser Woche stieg die Zahl wieder an und überschritt am Mittwoch die 60. Die meisten Patienten liegen auf Normalstation. Die Zahl der Corona-Infizierten auf der Intensivstation lag in den vergangenen Wochen und Monaten höchstens um die zehn, meistens etwas drunter. Seit Beginn der Pandemie sind laut Helios-Angaben im Hanseklinikum 115 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Von Kai Lachmann