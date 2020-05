Stralsund

Das Marinemuseum öffnet nach Pfingsten wieder seine Tore. Ab dem 2. Juni wird auf der Insel Dänholm zwischen Stralsund und Rügen Marinegeschichte wieder erlebbar gemacht. Auf dem weitläufigen Außengelände wurden neue Beschriftungstafeln eingesetzt, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache über maritime Objekte informieren. Beispielsweise können Besucher erfahren, wozu die 17 Tonnen schwere „Seekuh“ eingesetzt wurde.

Neben einem Rundgang im Außengelände sind alle eingeladen, den Werdegang des Marinestandorts im Innenbereich nachzuverfolgen. Auch hier wurden Modernisierungsarbeiten vorgenommen. So zeigt ein neu gestalteter Raum im Erdgeschoss diverse Schiffsmodelle der letzten 130 Jahre bis hin zur Bundesmarine. Darunter sind einige motorisierte Spezialanfertigungen, die sogar auf dem Wasser fahren können.

Um einen Rundgang durch die ehemalige Kaserne zu ermöglichen, wurden die erforderlichen Hygiene- und Kontaktmaßnahmen getroffen. Bis Ende Oktober besteht die Möglichkeit, Museumsstücke von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr im Marinemuseum zu bestaunen.

So war der Neustart im Ozeaneum

Den Neustart hinter sich hat bereits das Stralsunder Ozeaneum. Der größte Standort des Deutschen Meeresmuseums war für rund neun Wochen geschlossen und öffnete am 19. Mai wieder für Besucher. In einem Newsletter haben die Verantwortlichen jetzt den ersten Tag ausgewertet. An diesem verzeichnete das Ozeaneum, das normalerweise mehrere tausend Gäste am Tag begrüßt – 211 Besucherinnen und Besucher.

„Auch wenn die Umstände besser sein könnten, herrschte insgesamt eine positive Stimmung“, fasst Juana Häusler, Abteilungsleiterin im Besucherservice, zusammen, „Es ist super, wie es gelaufen ist. So konnten sich meine Kolleginnen und Kollegen an die Umstellung im Rundgang gewöhnen und schauen, ob an alles gedacht wurde.“ Auch hier ist ein Besuch unter Einhaltung bestimmter Abstands- und Hygieneregeln möglich.

Am Pfingstmontag bleibt das Museum geschlossen. Zum Kindertag haben die Meeresforscher trotzdem viele Ideen. Auf der Website kindermeer.de findet man unter anderem Pinguine zum Ausmalen und „walige“ Tischdeko.

